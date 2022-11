Prefeitura de Rondon do Pará prorroga inscrição do concurso público com 111 vagas

As inscrições para o concurso de Rondon do Pará foram prorrogadas. Agora, os candidatos podem efetuar suas inscrições até o dia 13 de dezembro de 2022 através do site da Fadesp, organizadora do certame.

Além do cronograma ter sido alterado (incluindo data das provas), o número de vagas e cargos também foi modificado. Inicialmente, eram oferecidas 93 vagas e, com a retificação, o certame passa a oferecer 111 vagas, sendo 78 para contratação imediata e 33 para cadastro reserva (CR). O certame também incluiu mais 3 cargos para professores. As oportunidades são destinadas a candidatos alfabetizados, candidatos com ensino fundamental completo e superior.

As 78 vagas imediatas são para os cargos de Professor Nível II (30); Professor Nível II de Matemática (4); Professor Nível II de Educação Física (2); Professor Nível II Língua Estrangeira Inglês (2); Professor Nível II Língua Portuguesa (4); Professor Nível II História (2); Professor Nível II Geografia 20 (2), Professor Nível II Ciências (2); Servente (20); Motorista - Categoria D (10).

Já as vagas para cadastro de reserva estão contabilizadas da seguinte forma: cargos de Professor Nível II (10); Professor Nível II de Matemática (2); Professor Nível II de Educação Física (1); Professor Nível II Língua Estrangeira Inglês (1); Professor Nível II Língua Portuguesa (1); Professor Nível II História (1); Professor Nível II Geografia (1), Professor Nível II Ciências (1); Servente (10); Motorista - Categoria D (5).

A inscrição só será validada mediante pagamento de taxa no valor que varia de R$ 60 para cargos de nível alfabetizado e Nível fundamental completo e, R$ 90 para cargos de nível superior.

Os novos servidores deverão exercer suas atividades em jornadas de 20 a 40 horas semanais de trabalho, com remuneração mensal no valor que varia de R$ 1.212 a R$ 2.884,21.

Os candidatos serão avaliados através da aplicação de prova objetiva, prevista para ser realizada no dia 15 de janeiro de 2023. Com quatro horas de duração, a prova abordará os seguintes temas: português; matemática/raciocínio lógico; legislação pedagógica; legislação municipal; conhecimento específico. Para cargos de nível superior também haverá prova de títulos.

Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política