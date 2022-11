Tribunal de Contas do Rio inscreve para concurso

Na região Sudeste do país, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ) inscreve para concurso público, que oferece altos salários para o cargo de procurador do Ministério Público.

São ofertadas cinco vagas, sendo duas vagas de ampla concorrência, uma reservada para candidatos com deficiência, uma para candidatos negros e indígenas e outra para candidatos hipossuficientes.

Para o posto, o certame exige que o candidato tenha diploma de graduação em direito; comprovação do exercício de três anos de atividade jurídica; entre outros. De acordo com o documento do certame, o salário oferecido é de R$ 35.462,22.

As inscrições devem ser feitas pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), até às 18h do dia 2 de dezembro deste ano, com taxa de R$ 300.

O concurso será composto por várias etapas, sendo elas a prova objetiva; discursiva; inscrição definitiva; e provas orais.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)