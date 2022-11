Parauapebas realiza o maior concurso da história com mais de 40 mil inscritos

A expectativa era receber cerca de seis mil inscritos, mas o concurso público da Prefeitura de Parauapebas inscreveu 42,7 mil candidatos dos quatro cantos do país, que estão de olho em uma das 347 vagas ofertadas. E este é apenas o primeiro de vários processos seletivos que serão realizados pela gestão municipal. Outros já estão previstos para 2023.

Um dos principais motivos, sem dúvida, são os salários. Para se ter uma ideia pessoas formadas em direito, enfermagem e até medicina disputam cargos de nível médio que podem chegar até 11 mil reais, como é o caso dos cargos para agentes de trânsito quando somados com benefícios.

Economia pujante

O município se prepara para receber os candidatos, o que dará uma movimentação bastante significativa na economia local principalmente, no ramo de hotelaria e restaurante, além do transporte com taxistas, mototaxistas e aplicativos. Ainda assim, cidades vizinhas também devem ser beneficiadas com a procura de hospedagem, por exemplo, para dar conta da demanda.

Quem esticar a estadia poderá aproveitar para conhecer alguns pontos turísticos da cidade. Afinal de contas, concurso público gera empregabilidade, atrai pela tão esperada estabilidade no mercado de trabalho e proporciona geração de renda no trade turístico.

Este concurso aquece a economia desde o lançamento do edital com a abertura de turmas preparatórias não só no município sede, como em várias outras cidades.

Etapas eliminatórias

Para conquistar uma vaga, os candidatos devem estar atentos aos critérios exigidos para cada cargo, como previsto no edital. São exames admissionais, testes de aptidão física, comprovação de endereço, entre outros. Todas as etapas devem ser acompanhadas no site da Fadesp: https://portalfadesp.org.br/

Concorrência

A concorrência impressiona! É para deixar qualquer um apreensivo. Entre os cargos mais concorridos estão agentes de trânsito e agentes comunitários de saúde e professor.

Para agente de trânsito estão sendo oferecidas 24 vagas para cadastro de reserva e inscreveu 8.095 candidatos. Já para os agentes comunitários de saúde, são 142 e atraiu 14.895 interessados. E por fim, para professor (pedagogo), que inscreveu 8.010 candidatos para concorrer a 142 vagas.

A prova ocorrerá no dia 11 de dezembro e, até lá, a ordem é focar nos estudos para garantir a aprovação.