Quase 28 mil vagas são ofertadas em mais de 230 concursos pelo país; veja lista

Há pelo menos 237 concursos públicos com inscrições abertas nesta segunda-feira (14) no país. As oportunidades reúnem cerca de 27,9 mil vagas, distribuídas para cargos de todos os níveis de escolaridade.

Um dos certames mais numerosos é o da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que conta com 2.700 vagas. As inscrições seguem até o próximo mês de dezembro. As chances são para o posto de soldado PM de 2ª Classe do Quadro de Praças de Polícia Militar (QPPM), destinados a candidatos do sexo masculino e feminino, segundo informa a instituição.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também está com inscrições para mais uma seleção, com 154 vagas para Agente de Pesquisas e Mapeamento em 23 municípios de diversos estados e outras três vagas para Supervisor de Coleta e Qualidade em municípios do Paraná.

Com maior teto salarial, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro inscreve para o concurso que garante salário de até R$ 35.462,22 aos servidores.

Há oportunidades também na esfera municipal em várias regiões do país.

Confira algumas vagas

Prefeitura de Diamantina (MG)

Inscrições: até 18/11/2022

12 vagas

Salários de até R$ 5.631,19

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de São Sebastião (SP)

Inscrições: até 24/11/2022

38 vagas

Salários de até R$ 1.692,60

Cargos de nível fundamental

Veja o edital

Prefeitura de Medeiros (MG)

Inscrições: até 14/12/2022

62 vagas

Salários de até R$ 13.000

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Doresópolis (MG)

Inscrições: até 14/12/2022

29 vagas

Salários de até R$ 8,900

Cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior

Veja o edital

Prefeitura de São Francisco de Sales (MG)

Inscrições: até 13/12/2022

62 vagas

Salários de até R$ 3.094,13

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Polícia Militar do Ceará

Inscrições: até 21/12/2022

113 vagas

Salários de até R$ 8.084,05

Cargos de nível superior

Veja o edital

