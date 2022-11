Pará vai publicar em dezembro cinco editais de concursos que somam 747 vagas

O estado do Pará irá lançar em dezembro deste ano cinco editais de concursos públicos que juntos somam 747 vagas, nas áreas da saúde, previdenciária e de meio ambiente. A informação foi divulgada pela vice-governadora eleita do Pará, Hana Ghassan, e o atual secretário de Planejamento e Administração do Estado (Seplad), Ivaldo Ledo, em um vídeo publicado nas redes sociais.

Durante a publicação, a vice-governadora disse que essas são ótimas oportunidades para quem pretende ingressar no serviço público. “São ótimas notícias para os concurseiros. Vamos ter muitas vagas para quem pretende se tornar um servidor público como nós”.

Ao todo, o Pará espera realizar 13 concursos públicos até o próximo ano ofertando o total de 1.700 vagas. Os primeiros cinco certames, que serão lançados ainda este ano, são para o Hospital Ophir Loyola, Santa Casa e Hospital das Clínicas, que juntos somam 590 vagas; para a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), com 136 vagas; e para o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev), com 21 vagas a serem ofertadas.

O secretário Ivaldo Ledo também confirmou a previsão de realização do concurso público da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), no próximo ano. "Já iniciamos os estudos, vendo a viabilidade orçamentária, para que o concurso seja publicado no segundo semestre de 2023", declarou o titular da Seplad.

Além da Seduc, os outros concursos previstos para 2023 são para o preenchimento de vagas na Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa), Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa), Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), Agência de Transporte Metropolitano (AGTRAN), Polícia Civil, Polícia Científica e Instituto de Metrologia do Estado do Pará (Imetropará).

“Como concurseiro que fui, a dica que dou aos candidatos é muito estudo, muita determinação e foco”, falou o secretário de Planejamento e Administração.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).