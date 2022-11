Tribunal de Contas do RJ oferta vagas para promotor com salário de R$ 35 mil

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE - RJ) está com inscrições abertas em concurso público para a contratação de profissionais para o cargo de Procurador do Ministério Público com remuneração de R$ 35.462,22.

Para participar do certame é necessário que o candidato seja graduado em nível superior com bacharelado em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e comprovação do exercício de três anos, no mínimo, de atividade jurídica.

As inscrições podem ser realizadas até às 18h do dia 02 de dezembro de 2022, no site da empresa organizadora Cebraspe. Nesta etapa é preciso efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 300.

Haverá isenção total ou parcial do valor da referida taxa, para os candidatos que atendam aos seguintes requisitos: esteja inscrito no CadÚnico, seja doador de sangue, cidadão que compuser mesa receptora de votos em seção eleitoral da Justiça Eleitoral, no Estado do Rio de Janeiro.

O certame será composto de prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório; provas discursivas, de caráter classificatório e eliminatório; inscrição definitiva, de caráter eliminatório; provas orais, de caráter classificatório e eliminatório, com questões relacionadas a conhecimentos básicos e específicos; e avaliação de títulos, de caráter classificatório.

A prova objetiva será composta por 200 questões e está prevista para ser aplicada no dia 5 de fevereiro de 2023, com duração de cinco horas. Já a prova discursiva deve ser realizada em 2 de abril de 2023.

