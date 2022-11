Prefeitura de Boa Vista (RR) lança concurso público com 771 vagas para área da educação

A prefeitura de Boa Vista, Roraima, está com inscrições abertas para preencher 771 vagas para as áreas da educação. As vagas são destinadas para os cargos de Professor Pedagogo, de Educação Física e Arte-educador. O salário para os profissionais efetivados em todos os cargos será de R$ 2.570,23.

Para a função de Professor Pedagogo o requisito é que o candidato possua nível superior com Licenciatura em Pedagogia, com habilitação para docência na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), com diploma seguindo os termos da legislação vigente.

Já o cargo de professor para área de Educação Física exige que o candidato seja graduado em Licenciatura em Educação Física, com habilitação para docência na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), com diploma seguindo os termos da legislação vigente.

VEJA MAIS

Para o cargo de Arte-educador a exigência é que o concorrente seja licenciado em Pedagogia com acréscimo de comprovação de outra licenciatura na área de arte (visuais, música, teatro e dança), pós-graduação ou cursos também na área de arte, com carga horária que totalize 100 horas-aula.

Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições até o dia 09 de dezembro de 2022, no site da banca organizadora, IDECAN. As taxas foram definidas em R$ 90.

Os candidatos serão avaliados através de aplicação de prova objetiva, provas discursivas e avaliação de título. As provas objetivas e discursivas estão previstas para serem aplicadas no dia 29 de janeiro de 2023.

As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, constarão de 58 questões de Língua Portuguesa; Raciocínio Lógico; Conhecimentos em Informática; Conhecimentos Gerais; e Conhecimentos Específicos Pedagógicos (didáticos e legislação educacional). Já a avaliação discursiva será composta de duas questões de caráter eliminatório e classificatório, valendo 02 pontos cada uma.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).