Prefeitura de Oriximiná oferta vagas em concurso público para todos os níveis de escolaridade

A Prefeitura Municipal de Oriximiná, no oeste do Pará, está com inscrições abertas para concurso público com 49 vagas e mais cadastro de reserva em cargos para todos os níveis de escolaridade.

A oportunidades são para as funções de Fiscal de Obras e Posturas (2); Fiscal de Tributos (2); Fiscal de Meio Ambiente e Mineração (3); Fiscal de Vigilância Sanitária (3); Agente de Trânsito (8); Fiscal de Serviços Urbanos (2); Guarda Municipal (28); Fiscal de Feira e Mercado (1).

Para participar do certame, os candidatos devem comprovar a escolaridade especificada para o cargo no qual pretende concorrer, ter idade mínima de 18 anos e atender aos demais requisitos que constam no edital do concurso.

Os salários para novos servidores variam entre R$ 1.212 a R$ 2.585,99 dependendo do cargo. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 09 de fevereiro de 2023 através do site da Fadesp, organizadora do concurso. Após a inscrição, os candidatos deverão efetuar o pagamento da taxa de R$ 100 para os cargos de nível superior, R$ 90 para os cargos de nível médio e R$ 80 para os cargos de nível fundamental.

As provas objetivas terão a duração de 04 horas e serão aplicadas no dia 19 de março de 2023 no período da manhã para os cargos de nível médio e no período da tarde para os cargos de nível superior e de nível fundamental. O exame será composto de questões de português, matemática, legislação municipal, noções de informática e conhecimentos específicos. Os candidatos que concorrerem ao cargo de Guarda Municipal, também passarão por teste de aptidão física previsto para os dias 22 e 23 de abril de 2023.

O resultado final do certame está previsto para o dia 07 de maio de 2023. O prazo de validade do concurso público é de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).