Advocacia-Geral da União oferta 300 vagas para nível superior com salários de R$ 21 mil

A Advocacia-Geral da União (AGU) publicou três editais para preenchimento de 300 vagas para os cargos de procurador federal, advogado da União e procurador da Fazenda Nacional, sendo 100 para cada cargo.

Do total de ofertas, 225 são para ampla concorrência, 15 reservadas a pessoas com deficiência e 60 aos negros. A remuneração inicial, para as três carreiras, é de R$ 21.014,49, para jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para participar do certame, os candidatos interessados devem ser graduados no curso de direito; possuir registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e ter comprovação de, no mínimo, dois anos de prática forense.

As pré-inscrições de todos os concursos poderão ser realizadas no período entre 9 de janeiro e 7 de fevereiro de 2023, na página do Cebraspe, instituição responsável pela logística e aplicação das três provas. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá efetuar pagamento no valor de R$ 180.

Já a data prevista para a realização da prova objetiva é 30 de abril para o cargo de Advogado da União, 7 de maio para Procurador Federal e 21 de maio para Procurador da Fazenda Nacional. As provas discursivas acontecerão em junho, para os dois primeiros cargos, e em julho, para o último.

Os concursos contarão com as seguintes etapas: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; inscrição definitiva, de caráter eliminatório; prova oral, de caráter eliminatório e classificatório; sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).