Concursos públicos da AGU ofertam 300 vagas com salários de R$ 21 mil

Foram publicados, nesta terça-feira (27), três editais de concursos públicos realizados pela Advocacia-Geral da União (AGU) para provimento de 300 vagas de nível, nos cargos de procurador federal, advogado da União e procurador da Fazenda Nacional. Os certames também buscam formação de cadastro de reserva nesses cargos, que têm salários iniciais de R$ 21 mil.

CONFIRA AQUI O EDITAL COMPLETO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL

CONFIRA AQUI O EDITAL COMPLETO DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADVOGADO DA UNIÃO

CONFIRA AQUI O EDITAL COMPLETO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROCURADOR FEDERAL

Inscrições

Para se inscrever, os candidatos devem acessar o site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca responsável pelo concurso, no período de 9 de janeiro de 2023 a 7 de fevereiro. Será cobrada uma taxa de R$ 180.

Vagas

São ofertadas 100 vagas para cada um dos cargos, sendo 75 de ampla concorrência, mais cadastro de reserva; 5 para pessoas com deficiência, mais cadastro de reserva e 20 vagas para cotas, mais cadastro de reserva. O cargo exige diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e comprovação de, no mínimo, dois anos de prática forense.

VEJA MAIS

Provas

O concurso terá prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; prova oral, de caráter eliminatório e classificatório; sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório.

As provas discursivas, serão aplicadas em todas as capitais dos 26 estados da Federação e no Distrito Federal, nas seguintes datas, conforme os cargos: