Inscrições para o concurso público da Semas são antecipadas e começam nesta sexta-feira (23)

As inscrições para o concurso público da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) podem ser feitas a partir desta sexta-feira (23). Ao todo, estão sendo ofertadas 136 vagas de níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 1.215,50 a R$ 3.104,35, incluídas ou acrescidas de gratificações e outras vantagens, dependendo do cargo. O certame busca ainda a formação de cadastro de reserva.

No Diário Oficial desta quinta-feira (22), foi publicada a retificação ao edital do concurso. Além na mudança no período de inscrições – que, inicialmente, iria de 28 de dezembro a 09 de fevereiro de 2023 e, agora, começa no dia 23 deste mês e segue até 30 de janeiro – houve aumento no número de vagas reservadas a pessoas com deficiência, entre outras alterações.

VEJA MAIS

Foi incluída uma vaga reservada aos candidatos com deficiência nos cargos de técnicos em gestão de meio ambiente em cada uma das seguintes áreas: Agronomia, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal e Geologia.

A data prevista para realização das provas objetiva e discursiva também foi alterada – antes era 12 de março de 2023 e, agora, é 5 de março. Para participar do concurso, os candidatos devem acessar o site da Cetap, banca organizadora do concurso, no prazo estabelecido para inscrições.

Será necessário pagar uma taxa de R$ 51 para os cargos de nível médio; e R$ 80,00 para os cargos de nível superior.

Pode solicitar isenção da taxa o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e for membro de família de baixa renda. Pessoa com deficiência também em direito a isenção.

Impugnação

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (Crea-PA) chegou a anunciar que estava entrando com pedido de impugnação do concurso, por suposta "incompatibilidade nos salários de alguns cargos". Em nota, a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informou que as impugnações relacionadas ao edital “terão suas contestações respondidas de acordo com o prazo estabelecido no edital do certame”.

Vagas

Para os candidatos com ensino médio, as oportunidades são para os seguintes cargos:

Assistente Administrativo,

Assistente de Informática,

Asssistente de Infraestrutura e

Técnico de Laboratório.

Já para quem tem nível superior, há vagas para técnico em gestão pública com formação nas seguintes áreas:

Administração,

Biblioteconomia,

Ciência Contábeis,

Ciências Econônimicas e

Serviço Social.

Também há oportunidades para técnico em gestão de meio ambiente, com formação em:

Agronomia,

Arquitetura e Urbanismo,

Biomedicina,

Ciências Biológicas,

Ciências Sociais,

Engenharia Ambiental,

Engenharia Civil,

Engenharia de Alimentos,

Engenharia de Pesca,

Engenharia de Produção,

Engenharia Florestal,

Engenharia Química,

Engenharia Sanitária,

Geografia,

Geologia,

Letras,

Meteorologia,

Pedagogia,

Serviço Social,

Turismo, e

Zootecnica.

Conforme o edital, o concurso público compreenderá a realização de 2 etapas, sendo que a primeira é de avaliação de conhecimentos, com Prova Objetiva e Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos de níveis médio e superior. Essa prova será realizada nos municípios de Altamira, Belém, Marabá, Santarém, Itaituba e Redenção. O exame terá duração de 5 horas e será no turno da manhã para o cargo de nível médio e no turno da tarde para os cargos de nível superior.