Edital do concurso público do Igeprev é publicado com salários de até 8,4 mil; confira

Foi publicado no Diário Oficial do Pará desta segunda-feira (19), o edital do concurso público do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado (Igepps) - antigo Igeprev. Ao todo, estão sendo ofertadas 24 vagas, para cargos de níveis médio e superior, mais cadastro de reserva, com salários que variam de R$1.508,27 a R$ 8.443,89, dependendo da função para qual o candidato for aprvado. As incrições começam no dia 29 de dezembro.

Inscrições

Os interessados em participar do certame devem acessar o endereço eletrônico do Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoa-

mento Profissional Ltda (CETAP), empresa organizadora do certame, no período entre 8h do dia 29 de dezembro de 2022 e 23h59 do dia 14 de fevereiro de 2023, para se inscrever no concurso. Será cobrada uma taxa de R$ 52,00 para os cargos de nível médio; e R$ 63,00 para os cargos de nível superior.

Podem pedir a isenção da taxa de inscrição os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que forem de família de baixa renda, bem como pessoas com deficiências.

Vagas

Estão sendo ofertadas 24 vagas para contratação imediata, mais cadastro de reserva. Desse total de vagas, 12 são para candidatos com ensino médio e outras 12 para profissionais de ensino superior. As oportunidades estão dividas da segunte forma:

Nível Médio

Assistente administrativo: 11 vagas, sendo 01 reservada aos candidatos com deficiência. Salário de R$1.508,27, acrescido de outras vantagens legais. Carga horária de 40 horas semanais.

11 vagas, sendo 01 reservada aos candidatos com deficiência. Salário de R$1.508,27, acrescido de outras vantagens legais. Carga horária de 40 horas semanais. Assistente de informática: 01 vaga, sem reserva de vaga para pessoa com deficiência. Saláro de R$ 1.884,01, acrescido de outras vantagens legais. Carga horária de 40 horas semanais.

Nível Superior

Técnico previdenciário:

Técnico de Estatística e Atuária:

Analista de Investimento:

Técnico de Administração e Finanças:

Técnico em Gestão de Informática:

Essa matéria está sendo atualizada. Acompanhe para mais informações.