Ministério Público de SP publica edital para nível médio e superior com salários R$ 5 mil a R$ 7 mil

O Ministério Público de São Paulo publicou edital para cargos efetivo para candidatos com nível médio e superior. O concurso está ofertando 05 vagas imediatas para o cargo de Analista de Promotoria I (Várias Especialidades) para a área de Saúde e Assistência Social e formação de cadastro de reserva.

O certame também oferta vagas para cadastro de reserva para provimento dos cargos de Oficial de Promotoria I para o preenchimento dos cargos que vierem a vagar ou forem criados dentro do prazo de validade do concurso.

As jornadas de trabalho variam de 20 a 40 horas semanais, conforme a carreira e especialidade pretendida. A remuneração para os novos servidores é de R$5.429,56 para o cargo de oficial e R$ 7.326,49 para o analista, de níveis médio e superior, respectivamente.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Inscrições para juiz substituto do TJ do DF com salário de R$ 32 mil vão até dia 27]]

Além da remuneração e gratificação de promotoria, os profissionais ainda contarão com benefícios composto de auxílio-alimentação de R$1.100 ao mês; Auxílio-transporte de R$15,30 ao dia; e Auxílio-saúde de R$ 370 ao mês.

As inscrições para poder participar do concurso MP SP poderão ser realizadas até o dia 19 de janeiro, pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora com taxas de inscrição no valor de R$90 e R$120, dependendo da função escolhida para concorrer.

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. As avaliações estão previstas para acontecer no dia 12 de março de 2023. Para analista, as provas ocorrerão somente no município de São Paulo, enquanto para oficial elas também ocorrerão em várias áreas regionais do órgão espalhadas pelo estado.

Além da prova objetiva, o concurso ainda contará com prova de títulos, de caráter classificatório (somente para o cargo de analista); e prova prática de digitação, de caráter classificatório (somente para o cargo de oficial).

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).