Tribunal de Contas de SP oferta 107 vagas em concurso com salários de até R$18.829,53

O Tribunal de Contas do Município de São Paulo inscreve até o dia 27 de dezembro em concurso público para os cargos de Auxiliar Técnico de Controle Externo, Auxiliar Técnico de Controle T.I. e Auditor de Controle Externo.

Ao todo estão sendo ofertas 107 vagas, sendo 31 imediatas e 76 em cadastro reserva para cargos de nível médio e superior.

As inscrições podem ser realizadas através do site da Vunesp, organizadora do certame. Para confirmar a inscrição, o candidato precisa efetuar o pagamento da taxa até o dia 28 de dezembro no valor de R$ 75 para Auxiliar e R$ 120 para Auditor.

Para nível médio as vagas ofertadas são para os cargos de Auxiliar Técnico de Controle Externo - Suporte Administrativo (8) e Auxiliar Técnico de Controle Externo - Técnico de Informática (2).

Já para os candidatos com nível superior as oportunidades são para os cargos de Auditor de Controle Externo - Administração (2); Auditor de Controle Externo - Ciências Atuariais (2); Auditor de Controle Externo - Ciências Contábeis (3); Auditor de Controle Externo - Ciências Jurídicas (6); Auditor de Controle Externo - Economia (2); Auditor de Controle Externo - Engenharia Civil (2); Auditor de Controle Externo - Língua Portuguesa (2) e Auditor de Controle Externo - Tecnologia da Informação (2).

Para ser efetivado é necessário que o candidato tenha no mínimo 18 anos, esteja em dia com as obrigações eleitorais, e militares quando do sexo masculino, possua ensino médio e superior completo na área escolhida, e possuir todos os requisitos exigidos para o exercício do respectivo cargo. Uma porcentagem de vagas será reservada para pessoas que se enquadram nas características listadas no edital.

A carga horária de trabalho para os novos servidores será de 40 horas semanais com remunerações que variam entre R$ 5.046,82 e R$ 18.829,53 dependendo do cargo.

Os candidatos serão avaliados em prova objetiva, composta por questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, conhecimentos específicos e especializados. Também haverá prova discursiva, de redação e realização de programa de formação. A prova objetiva está prevista para o dia 26 de fevereiro de 2023.

O prazo de validade deste certame será de dois anos, contados da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

