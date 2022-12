Após Crea-PA pedir impugnação do edital de concurso da Semas, governo diz que vai contestar

Um pedido de impugnação do concurso da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), divulgado nesta semana, foi pedido pela presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará (Crea-PA), Adriana Falconeri, na última terça-feira (13), motivada por suposta "incompatibilidade nos salários de alguns cargos".

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com o governo do Estado e recebeu uma nota da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), que informou que as impugnações relacionadas ao edital “terão suas contestações respondidas de acordo com o prazo estabelecido no edital do certame”.

Em uma publicação no Instagram, o Conselho diz que, segundo a presidente do órgão, a remuneração atribuída aos cargos de engenheiros, agrônomos e geocientistas está inferior ao que prevê a legislação para a carga horária estabelecida em edital. Falconeri destaca ainda que essa impugnação faz parte de uma "atuação contínua do Conselho paraense, em defesa do salário mínimo, além de valorizar os profissionais em atuação".

Concurso

Com 136 vagas abertas para os níveis médio e superior, a remuneração varia entre R$ 1.215,50 e R$ 3.104,35, mais gratificações e outras vantagens, dependendo do cargo. As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no site da Cetap, banca organizadora do concurso, das 8h do dia 28 de dezembro até as 23h59 do dia 9 de fevereiro de 2023.

Os interessados em participar do certame deverão pagar uma taxa de R$ 51 para os cargos de nível médio e R$ 80 para os cargos de nível superior, sendo que pode solicitar isenção da taxa o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e for membro de família de baixa renda. Pessoa com Deficiência (PcD) também têm direito a isenção.

