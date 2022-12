Hospital Ophir Loyola lança edital do concurso público; são 121 vagas com salários de até R$ 3,6 mil

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (26), o edital do concurso público para contratação de servidores efetivos para o Hospital Ophir Loyola. Ao todo, estão sendo ofertadas 121 vagas de níveis médio e superior, com contratação imediata, sendo seis vagas reservadas às pessoas com deficiência. O certame também busca a formação de cadastro de reserva. Ainda de acordo com as informações que constam no edital, os salários variam de R$ 1.215,50 a R$ 3.696,38, acrescido de vantagens legais, conforme o cargo escolhido.

VEJA AQUI O EDITAL COMPLETO

VEJA MAIS

As inscrições começam no dia 11 de janeiro e seguem até o dia 3 de março. Para participar do certame, o candidato deve acessar o site da Fundação Cetap, banca organizadora do concurso, no período estabelecido, e preencher os dados necessário. Será cobrada uma taxa de R$ 52,00 para os cargos de nível médio, e R$ 63,00 para os cargos de nível superior. Estão isentos da taxa de inscrição os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e membros de família de baixa renda, e as pessoas com deficiência.

Vagas

Das vagas ofertadas, 112 são de nível médio, para o cargo de técnico de enfermagem - sendo 106 vagas para ampla concorrênca e 6 reservadas a candidatos com deficiência. Nesse caso, o salário é R$ 1.215,50, acrescido de outras vantagens legais.

Estão sendo ofertadas ainda nove vagas de nível superior, para profissionais formados nas seguintes áreas:

Médico, com especialidade em clínica médica: 1 vaga

1 vaga Farmacêutico: 2 vagas

2 vagas Biomédico: 3 vagas

3 vagas Técnico em administração e finanças - pedagogia: 1 vaga

1 vaga Técnico em gestão de infraestrutura - Engenharia Civil: 1 vaga

1 vaga Engenheiro de segurança do trabalho: 1 vaga

Os profissionais de nível superior devem receber remuneração R$ 3.696,38, composto de vencimento base, mais gratificação de escolaridade, acrescido de outras vantagens legais.

Etapas do concurso

A seleção terá duas etapas, sendo que a primeira é a Avaliação de Conhecimentos, com Prova Objetiva e Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada para todos os cargos de níveis médio e superior. As provas serão realizadas em Belém, na data provável do dia 2 de abril, conforme o cronograma do edital.

Candidatos aos cargos de nível superior também passarão pela Avaliação de Títulos, de caráter classificatório.