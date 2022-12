Banco do Brasil abre concurso público com 6 mil vagas de escriturário; 70 vagas são no Pará

Foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (23), o edital de abertura do concurso público do Banco do Brasil. Estão sendo ofertadas 6 mil vagas de escriturário, nas funções de agente de tecnologia e agente comercial, em todos os estados e no Distrito Federal. O cargo exige nível médio e o salário é de R$ 3.622,23.

Desse total de vagas, 4 mil são para contratações imediatas e 2 mil para formação de cadastro de reserva. Somente para a função de agente comercial, há 70 vagas no Estado do Pará. No caso do cargo de agente de tecnologia, que oferta 2 mil vagas imediatas e 1 mil para cadastro de reserva, o edital não especifica o número de oportunidades por estados.

O concurso público reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos.

Interessados podem se inscrever a partir desta sexta-feira até as 23h59 de 24 de fevereiro no site da Fundação Cesgranrio, que organiza o certame. Será cobrada uma taxa de R$ 50.

Além da remuneração, os aprovados também terão alguns beneícios. São eles:

participação nos lucros ou resultados,

vale-transporte,

auxílio-creche;

ajuda alimentação/refeição,

auxílio a filho com deficiência,

previdência complementar,

acesso à plano de saúde,

plano odontológico básico

programas de educação e capacitação

Provas

A data previstas da provas objetivas e de redação é 23 de abril de 2023, com duração de 5 horas. O candidato precisa escolher, no momento da inscrição, o estado e município em que deseja realizar o exame. A partir dessa escolha, ele estará automaticamente vinculado a microrregião selecionada, para fins de realização de provas, de classificação e de contratação.