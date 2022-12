Concursos ofertam mais de mil vagas para diferentes níveis de escolaridade, em todo o Pará

O ano de 2022 encerra com diversas possibilidades para quem quer se tornar servidor público no Estado do Pará. Pelo menos sete concursos, de diferentes esferas, estão com inscrições abertas ou abrirão em breve, com oferta de mais de mil vagas diretas, sem contar os cadastros de reserva. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade e os salários variam de R$ 1,2 mil a mais de R$ 30 mil. As provas ocorrerão no ano que vem, então, ainda dá tempo de estudar e se preparar para os certames.

Banco do Brasil

O Banco do Brasil abriu concurso público nacional, com oferta de 6 mil vagas, das quais 87 são para o Estado do Pará, sendo 72 imediatas e 15 para cadastro de reserva. As oportunidades são para o cargo de escriturário, nas funções de agente comercial e de tecnologia. O salário é de R$ 3,6 mil, para jornada de 30 horas semanais. Os cargos exigem nível médio. No caso do agente comercial, as vagas são para todos os Estados e Distrito Federal. Já para agente de tecnologia, as vagas são para Brasília e São Paulo. As inscrições seguem até 24 de fevereiro, por meio do site da organizadora, a Fundação Cesgranrio (www.cesgranrio.org.br). A taxa é de R$ 50. O concurso terá provas objetivas e prova de redação, que serão aplicadas no dia 23 de abril.

Tribunal de Contas dos Municípios do Pará

O concurso do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA) está com inscrições abertas até o dia 16 de janeiro, por meio do site da organizador, o Instituto Consulpam (www.consulpam.com.br). Ao todo, o certame oferta 74 vagas, sendo 70 imediatas para os cargos de técnico e auditor de controle externo e mais 4 vagas de cadastro de reserva para o cargo de conselheiro-substituto. O salário de auditor de controle externo é de cerca R$ 6 mil, enquanto a remuneração de técnico de controle externo é de R$ 3,5 mil. Já o conselheiro-substituto tem proventos de R$ 33,6 mil. As taxas de inscrição variam de R$ 30 a R$ 42,50, a depender do cargo. A primeira prova, objetiva, está marcada para 12 de março.

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade

O Governo do Pará lançou diversos editais de concursos públicos neste final de ano. O da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) oferta 136 vagas para os níveis médio e superior, sendo 48 vagas para o nível médio e 88 para o nível superior, mais cadastro reserva. As inscrições vão até o dia 30 de janeiro e as provas terão questões objetivas e discursivas e serão aplicadas em horários distintos, nos seguintes municípios: Altamira, Belém, Marabá, Santarém, Itaituba e Redenção. As inscrições são feitas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico da organizadora, a Cetap (www.cetapnet.com.br), até o dia 30 de janeiro. As taxas são de dois valores: R$ 51, para os cargos de nível médio, e de R$ 80 para os cargos de nível superior. As provas objetiva e discursiva estão previstas para o mesmo dia, 5 de março.

Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará

Também estão abertas, até o dia 14 de fevereiro, as inscrições para o concurso público do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS), antigo Igeprev. O certame oferta 24 vagas, sendo 12 para o nível médio e 12 para o nível superior, mais cadastro reserva. As provas objetiva e discursiva serão aplicadas apenas na cidade de Belém, na data de 26 de março. As taxas de inscrição variam de R$ 52 a R$ 63 e a organizadora também é a Cetap.

Hospital Ophir Loyola

O edital do concurso público do Hospital Ophir Loyola (HOL) foi publicado agora, mas as inscrições só acontecem entre os dias 11 de janeiro e 03 de março. O concurso oferta 121 vagas para os níveis médio e superior, sendo 112 para o nível médio e 9 para o superior, mais cadastro reserva. As provas serão aplicadas apenas em Belém, em horários distintos, com questões objetivas e discursivas, no dia 02 de abril de 2023. A banca vencedora para realização do certame também foi o Cetap e as inscrições poderão ser realizadas pelo site da empresa. As taxas são de R$ 52 e R$ 63, de acordo com o cargo.

Fundação Santa Casa de Misericórdia

Mais um órgão da área da saúde do Estado do Pará que lançou edital de concurso público foi a Fundação Santa Casa de Misericórdia (FSCMP), que vai ofertar 250 vagas diretas, sendo 107 para o nível médio e 143 para o nível superior, mais cadastro reserva. As inscrições ocorrem de 18 de janeiro até 15 de março, também pelo site do Cetap, organizador da seleção. As provas serão aplicadas em horários distintos, na cidade de Belém, na data provável de 16 de abril, e terão questões objetivas e discursivas. As taxas são de R$ 52 e R$ 79, a depender do cargo.

Prefeitura de Óbidos

A Prefeitura Municipal de Óbidos, na região do Baixo Amazonas, anunciou a realização de concurso público para 409 vagas e formação de cadastro de reserva, em funções de níveis fundamental, médio e superior. A organização é da Fundação Cetap (www.fundacaocetap.com.br). A remuneração dos cargos varia de R$ 1,2 mil a R$ 6 mil. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, via internet, através do endereço eletrônico www.fundacaocetap.com.br, entre os dias 9 de janeiro e 13 de fevereiro. A taxa varia de R$ 60 a R$ 100. A prova objetiva de múltipla escolha está prevista para os dias 11 e/ou 12 de março, em locais e horários que ainda serão divulgados.

Confira os principais concursos abertos ou com inscrições a abrir em breve, no Pará

Banco do Brasil

Vagas: 87 vagas (72 diretas e 15 para cadastro de reserva). Nível médio. Remuneração de R$ 3,6 mil. Inscrições até 24 de fevereiro, no site da Fundação Cesgranrio (www.cesgranrio.org.br). A taxa é de R$ 50. Provas em 23 de abril.

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará

Vagas: 74 vagas (70 diretas e 4 para cadastro de reserva). Nível médio e superior. Remuneração varia de R$ 3,5 mil a R$ 33,6 mil. Inscrições até 16 de janeiro, no site do Instituto Consulpam (www.consulpam.com.br). As taxas variam de R$ 30 a R$ 42,50, a depender do cargo. Primeira prova marcada para 12 de março.

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Vagas: 136 vagas (não informado quantas diretas e quantas para cadastro de reserva).

Cargos de nível médio e superior.

Remuneração varia de R$ 1,2 mil a R$ 3,1 mil.

Inscrições até 30 de janeiro, no endereço eletrônico www.cetapnet.com.br.

As taxas são de dois valores: R$ 51, para os cargos de nível médio, e de R$ 80 para os cargos de nível superior.

Provas objetiva e discursiva no mesmo dia, 5 de março.

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Vagas: 24 vagas (não informado quantas diretas e quantas no cadastro de reserva).

Cargos de nível médio e superior.

Remuneração varia de R$ 1,5 mil a R$ 8,4 mil.

Inscrições até 14 de fevereiro, no site www.cetapnet.com.br.

As taxas de inscrição variam de R$ 52 a R$ 63.

Provas no dia 26 de março.

Hospital Ophir Loyola

Vagas: 121 vagas (não informado quantas diretas e quantas no cadastro de reserva).

Cargos de nível médio e superior.

Remuneração varia de R$ 1,2 mil a R$ 3,6 mil.

Inscrições entre os dias 11 de janeiro e 03 de março, no site www.cetapnet.com.br.

As taxas são de R$ 52 e R$ 63.

Provas no dia 02 de abril.

Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará

Vagas: 250 vagas (não informado quantas diretas e quantas no cadastro de reserva).

Nível médio e superior.

Remuneração varia de R$ 1,2 mil a R$ 3,6 mil.

Inscrições de 18 de janeiro até 15 de março, também pelo site.

Taxas de R$ 52 e R$ 79.

Provas na data provável de 16 de abril.

Prefeitura de Óbidos