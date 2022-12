Concurso Banco do Brasil 2023: inscrições estão abertas; veja como se habilitar

Já estão abertas as inscrições para o concurso público do Banco do Brasil, de 2023. O prazo segue até às 23h59 de 24 de fevereiro, pela internet. No dia do certame, os interessados passarão por prova objetiva, com 70 questões, além de uma redação de caráter eliminatório.

Para este concurso, estão sendo ofertadas 6 mil vagas aos candidatos de nível médio, sendo 70 somente ao estado do Pará. Veja como se inscrever no concurso do Banco do Brasil 2023:

CONFIRA AQUI O EDITAL

Como fazer inscrição no concurso público do Banco do Brasil 2023?

Para se inscrever no concurso público do Banco do Brasil 2023 é preciso:

Acesse a página dedicada à prova no site da Fundação Cesgranrio; Clique em "Formulário de Requerimento da Inscrição"; Em seguida, selecione a opção "Não possuo cadastro", localizado na parte de baixo da página; Leia atenciosamente os termos de uso do site; Aperte em "LI E CONCORDO". Depois, clique em "Avançar"; Informe o CEP e CPF na caixinha de preencimento e avance; Coninue a por os dados pessoais e faça um upload de uma foto (tamanho máximo de 200 KB); Na página seguinte, crie uma senha e selecione a opção "Avançar", depois confirme suas informações e aperte em continuar; Responda algumas perguntas com base na experiência e em outras informações pessoais. Vá clicando em avançar e continuar até chegar no boleto de pagamento. Há a opção de pagar os R$ 50 via pix. Escolha a melhor forma; Feito o pagamento é liberado a “área do candidato”.

Qual é a banca examinadora do Concurso Banco do Brasil 2023?

Para este certame do Banco do Brasil 2023 a banca organizadora da prova será a Fundação Cesgranrio.

Quais são os cargos do Concurso Banco do Brasil 2023?

No concurso do Banco do Brasil de 2023, há cargos de escriturário tradicional (ou agente de comércio) e escriturário voltado para a área de TI (ou agente de tecnologia).

Qual o salário para o Concurso do Banco do Brasil 2023?

O salário do concurso do Banco do Brasil 2023 inicial será de R$ 3.622,23.

Quantas vagas são o concurso público do Banco do Brasil 2023?

Das vagas ofertadas, 4 mil são para contratações imediatas e 2 mil para formação de cadastro de reserva. Somente para a função de agente comercial, há 70 vagas no Estado do Pará. No caso do cargo de agente de tecnologia, que oferta 2 mil vagas imediatas e 1 mil para cadastro de reserva, o edital não especifica o número de oportunidades por estados.