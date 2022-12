Ano de 2023 promete muitos concursos e candidatos devem se preparar com antecedência, diz professor

O ano de 2023 promete ser de muitas oportunidades para quem deseja ter estabilidade no serviço público, com a perspectiva de abertura de vagas em diferentes órgãos. É o que avalia Waldomário Ferreira de Melo, coordenador de um curso preparatório para concursos, considerando a grande quantidade de órgãos do Estado e municípios que já anunciaram a abertura de certames para contratação de servidores efetivos nos próximos meses. Em entrevista ao Grupo Liberal, Melo fala sobre os concursos aguardados e dá dicas de preparação para os candidatos: “o concurseiro precisa se preparar de forma antecipada, direcionada, e preferencialmente com professores capacitados e experientes”. Veja a entrevista:

Vocês acreditam que 2023 será um ano bom para os concurseiros, com muitas oportunidades?

O próximo ano (2023) será o ano dos concursos públicos apesar de 2022 ter sido ótimo também. Os concurseiros precisam aproveitar as grandes oportunidades que serão ofertadas nas três esferas: Municipal, Estadual e Federal.

Quais são os concursos mais aguardados para os próximos meses?

Para término de 2022 ainda temos os seguintes editais: Hospital Ophir Loyola, Fondação Santa Casa de Misericórdia e Hospital de Clínicas Gaspar Vianna. E no próximo ano teremos os concursos públicos do estado: Sespa, Fasepa, Immetro, Agtran, Sedop, Fundação PARÁPAZ, Seduc e Prefeitura Municipal de Castanhal, entre outros. Por isso que em 2023 será bastante frutífero de grandes concursos públicos.

Como está a procura por cursos preparatórios para concursos? A demanda tem crescido?

Com grande expectativa de vários concursos públicos para o próximo ano o concurseiro precisa se preparar de forma antecipada, direcionada, e preferencialmente com professores capacitados e experientes. Por conta disso, a procura por cursos preparatórios presenciais e em plataformas on-line de ensino tem sido bastante intensa. Temos diversas áreas que concurseiro podem escolher. Temos as carreiras policiais, carreiras militares, tribunais, administrativas, saúde, etc. Hoje em dia a procura para qualquer cargo no serviço público atrai muitos candidatos.

Quais as principais dicas para os candidatos que sonham em ingressar numa carreira pública por meio de concurso, inclusive para aqueles que têm outros trabalhos e tempo menor para estudo?

Já temos experiência há 25 anos no mundo dos concursos públicos e a dica como regra geral após escolher o cargo de afinidade é começar os estudos preferencialmente de forma antecipada, começando baseado no último edital e, após a publicação do edital, fazer os últimos aparos que podem aparecer no novo conteúdo programático, que inclusive tem sido bastante extenso. Procurar resolver questões de provas da banca organizadora, fazer um curso preparatório por conta dos conteúdos serem abordados de forma esquematizada batendo em cima do que realmente irá aparecer na prova. Participar de maratonas, corujões, revisões finais e, claro, cuidar-se mentalmente para que no dia da prova o aluno esteja calmo e ciente que está bem preparado!

Quais os principais erros cometidos pelos candidatos durante essa preparação que acabam prejudicando a conquista da vaga?

Os erros são diversos dos quais posso citar alguns: estudos dispersos (sem foco), ansiedade, estudar só por apostila e o mais comum que é começar a estudar somente após a publicação do edital. Os conteúdos programáticos são extensos, ficando complicado estudar e fixar todos os assuntos no prazo da publicação do edital até a data da prova.