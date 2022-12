TRT-8 define data para reaplicação de prova para o cargo de técnico judiciário

Em reunião com a direção do Cebraspe, a Comissão do Concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) , coordenada pelo desembargador Paulo Isan Coimbra da Silva Júnior, definiu o domingo do dia 29 de janeiro de 2023 para a nova data para aplicação das provas objetivas e discursivas para o cargo de técnico judiciário, área administrativa. Foram considerados os calendários de provas de outras instituições e a necessidade de provimento dos cargos já vagos no âmbito deste Tribunal.

As provas objetivas e discursivas ocorrerão nas cidades de Belém, Macapá, Santarém e Marabá, e todos os regularmente inscritos para o referido cargo estarão aptos a participar. O edital de convocação de reaplicação está previsto para ser publicado já na próxima segunda-feira (26), com o detalhamento de todos os prazos.

Também na segunda-feira, será publicado o edital relativo ao resultado final da prova discursiva e a convocação para avaliação biopsicossocial e procedimento de heteroidentificação dos demais cargos. A Comissão, coordenada pelo desembargador Paulo Isan Coimbra da Silva Júnior, trabalha com a homologação do certame para o referido cargo até maio de 2023.

A comissão decidiu pela reaplicação depois de analisar as provas aplicadas pela banca organizadora do certame, o Cebraspe, para o referido cargo, e determinar a anulação dos testes, devido a inconsistências na aplicação de critério de correção entre as provas objetiva e discursiva.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)