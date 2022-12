Concurso TRT-8: nova prova será aplicada para o cargo de técnico judiciário

A comissão do concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) analisou as provas aplicadas pelo Cebraspe, banca organizadora do certame, para o cargo de técnico judiciário - área administrativa, e decidiu pela anulação dos testes, devido inconsistências na aplicação de critério de correção entre as provas objetiva e discursiva.

O TRT-8 informou que deve ocorrer a reaplicação do concurso, somente para o cargo em questão, ainda no início de 2023. Segundo o Tribunal, a decisão foi tomada com o objetivo de garantir a proteção dos participantes, a manutenção da isonomia, a lisura e a segurança jurídica do concurso.

As tratativas com o Cebraspe já estão avançadas e o cronograma das etapas será publicado até o final da semana que vem, para que as candidatas e candidatos possam se programar. Para os demais cargos ofertados, o cronograma está mantido, sem nenhuma alteração.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)