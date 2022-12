Prefeitura de Óbidos lança edital com 409 vagas para todos os níveis; saiba quais são os cargos

A Prefeitura Municipal de Óbidos, no Pará, abriu vagas em concurso público para preenchimento de 409 vagas e mais formação de cadastro de reserva para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Os cargos ofertados são para Auxiliar Administrativo, Agente de Operação e Fiscalização de Trânsito, Condutor Socorrista, Fiscal de Meio Ambiente, Fiscal de Tributos, Instrutor de Libras, Secretário Escolar, Técnico de Vigilância em Saúde, Técnico em Enfermagem, Técnico em Laboratório, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Radiologia, Técnico em Enfermagem Socorrista, Analista de Informática, Analista de Logística, Arquiteto, Assistente Social, Bibliotecário, Biólogo, Biomédico, Brailista, Coordenador Pedagógico, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, entre outros. Os salários variam entre R$ 1.212 a R$ 6.000.

Os candidatos interessados em participar do certame podem se inscrever, exclusivamente, via internet, através do site da Fundação Cetap, organizadora do concurso, durante o período de 09 de janeiro à 13 de fevereiro de 2023. Será cobrada uma taxa entre R$ 60 e R$ 100 dependendo do cargo escolhido.

Os candidatos serão avaliados através da aplicação de prova objetiva prevista para os dias 11 e/ou 12 de março de 2023, em locais e horários que serão divulgados a partir de 03 de março de 2023. Para os candidatos de nível superior, também serão avaliados através de provas de título de caráter classificatório.

O gabarito oficial preliminar da prova objetiva será publicado no dia 13 de março de 2023. O resultado definitivo da prova objetiva está previsto para o dia 11 de abril de 2023. O resultado final do concurso será publicado no dia 16 de maio de 2023.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).