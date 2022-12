Santa Casa do Pará lança edital do concurso público com 250 vagas

Foi publicado em edital extra do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (29), o edital do concurso público para contratação de servidores efetivos na Fundação Santa Casa de Misericódia do Pará (FSCMP). Estão sendo ofertadas 250 vagas no certame, que também busca a formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para profissionais de níveis médio e superior, e os salários variam de R$ 1.215,50 e R$ 3.696,38, podendo ser acrescidos de gratificações ou outras vantagens legais, dependendo do cargo.

VEJA AQUI O EDITAL COMPLETO DO CONCURSO PÚBLICO

Inscrições

Os interessados devem ser inscrever no concurso pela internet, no endereço eletrônico da Fundação Cetap, empresa organiza o certame. As inscrições ficarão abertas entre 8h do dia 18 de janeiro de 2023 a 23h59 do dia 15 de março de 2023. Será cobrada uma taxa de R$ 52,00 para os cargos de nível médio R$ 79,00 (setenta e nove reais) para os cargos de nível superior.

Têm direito à isenção da taxa pessoas com deficiência e candidatos inscritos inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que são de família de baixa.

Etapas do concurso

Conforme o edital publicado, o concurso público compreenderá a realização de 2 etapas, sendo que a primeira delas é a de Avaliação de Conhecimentos, com Prova Objetiva e Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada para todos os cargos de níveis médio e superior. Pelo cronograma estabelecido, a data para realização das provas é 16 de abril de 2023.

Já a segunda etapa, de Avaliação de Títulos, terá caráter classificatório e será realizada apenas para os cargos de nível superior.

Vagas

Das 250 vagas ofertadas em cargos de provimento efetivo para contratação imediata, 5% serão reservadas aos candidatos com deficiências, nos casos em que os cargos têm quantidade de vagas igual ou superior a 5.

As oportunidades para quem tem ensino médio são nas seguintes áreas:

Assistente Administrativo: 23 vagas + cadastro de reserva (2 vagas para PCD)

Assistente de Informática: 3 vagas + cadastro de reserva

Técnico de contabilidade: 4 vagas + cadastro de reserva

Técnico de enfermagem: 77 vagas + cadastro de reserva (4 vagas são para PCD)

Para os profissionais de ensino superior, as oportunidades são para: