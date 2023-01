Hemopa abre inscrições para processo seletivo nesta sexta (20); veja quais são as vagas

A partir desta sexta-feira (20), estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 001/2023, da Fundação Hemopa, no Pará, com o total de 13 vagas para nível médio. Os profissionais vão ocupar a função de técnico em patologia clínica, com remunerações a partir de R$ 1.215,50.

As vagas são ofertadas para os seguintes municípios: Abaetetuba (1 vaga); Altamira (1); Belém (1); Capanema (3); Castanhal (5); Redenção (1); e Santarém (1).

Para realizar a inscrição, que será gratuita, o candidato deve acessar este site, no horário de 9h do dia 20 de janeiro até as 9h do dia 24 de janeiro. O edital completo será divulgado no mesmo endereço eletrônico.

Serviço

Processo seletivo do Hemopa, no Pará