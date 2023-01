Inscrições para hospitais de Ananindeua e Breves seguem abertas até dia 20; veja como se candidatar

Dois hospitais da rede estadual do Pará, gerenciados pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), estão com vagas de emprego abertas para canditados que atuam na área assistencial nos municípios de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, e em Breves, no Arquipélago do Marajó. As oportunidades também estão disponíveis para Pessoas com Deficiência (PcD).

Ananindeua

Em Ananindeua, a oportunidade é para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), onde estão sendo ofertadas vagas para contratação imediata de farmacêutico. Para contratação posterior (banco de talentos), as vagas são para técnico em hemoterapia e técnico em funções de laboratório. As inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de janeiro e os currículos devem ser enviados, exclusivamente, para o e-mail rh1.hmue@indsh.org.br.

Para participar da seleção para o cargo de farmacêutico, os candidatos precisam ser graduados em farmácia, ter registro no Conselho de classe, experiência mínima de seis meses e conhecimento do pacote office.

Para a vaga de técnico em laboratório é preciso ter concluído ensino médio e curso técnico em análises clínicas. Já o candidato à vaga de técnico em hemoterapia deve ter ensino médio completo e curso profissionalizante na área. Os dois cargos exigem experiência mínima de seis meses.

Marajó

No Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves, estão sendo ofertadas vagas para enfermeiros e técnico em imobilização, destinadas exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PcDs). As inscrições também podem ser efetuadas até 20 de janeiro. Os interessados devem enviar currículos para o e-mail selecao.hrm@indsh.org.br.

Para ocupar o cargo de enfermeiro, os interessados precisam ser graduados em enfermagem, ter registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren) ativo, além de experiência mínima de um ano e domínio em informática.

Já para a vaga de técnico em imobilização é necessário ter curso técnico em imobilização ortopédica, ensino médio completo e conhecimento em informática básica. É desejável que o candidato tenha experiência na área.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)