Defensoria Pública do Amazonas lança concurso com salários de até R$ 6,8 mil; confira as vagas

Nesta segunda-feira (14), a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) abriu inscrições para novo concurso público, ofertando vagas para pessoas com ensino médio e superior e salários iniciais de R$ 4.051,91 e R$ 6.883,29, respectivamente. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro.

As inscrições abriram às 10 horas de hoje, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca examinadora do concurso. A DPE também disponibilizará um posto com acesso à internet na sede administrativa, na avenida André Araújo, centro-sul de Manaus.

Vagas

Analista jurídico de Defensoria (2)

Diploma devidamente registrado de curso de graduação em Direito ou Ciências Jurídicas, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

Taxa de inscrição: R$110,00;

Assistente Técnico de Defensoria – Especialidade: Assistente Técnico Administrativo (1)

Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio (antigo 2º grau) ou de curso técnico equivalente, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

Taxa de inscrição: R$90,00.

Prova

Objetiva com 60 questões de múltipla escolha: conhecimentos gerais e específicos, de caráter habilitatório e classificatório;

Para nível superior: prova discursiva (estudo de caso), com o conteúdo programático disponível no anexo II do edital ;

; Data: 22 de outubro de 2023, em Manaus e Humaitá.

(*Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de Oliberal.com, Ádna Figueira)