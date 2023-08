Ufam abre as inscrições para concurso público nesta quinta-feira (10)

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) abriu, nesta quinta-feira (10), as inscrições para o concurso público que visa ao provimento de vagas para o cargo de Técnico-Administrativo em Educação nos níveis médio (56) e superior (23). Conforme listado nos editais, além da remuneração, que varia de acordo com o cargo, os candidatos aprovados terão direito à adicional escolaridade, auxílios creche e pré-escolar, auxílio alimentação e vale-transporte.

Os interessados em participar do concurso poderão se inscrever no site da Compec até as 17 horas do dia 1ª de setembro. O boleto de pagamento da taxa de inscrição pode ser quitado até o prazo máximo, que é dia 4 de setembro. Para o concurso de nível superior o valor cobrado na taxa de inscrição é de R$ 135,00; no caso dos cursos de nível médio, R$ 115,00 para cargos de Classe C e R$ 125,00 para os de Classe D.

Vagas

NÍVEL MÉDIO

Assistente de aluno;

Assistente em administração;

Técnico de laboratório: agropecuária;

Técnico de laboratório: anatomia humana;

Técnico de laboratório: biologia;

Técnico de laboratório: física;

Técnico de laboratório: genética;

Técnico de laboratório: pavimentação;

Técnico em agropecuária;

Técnico em contabilidade;

Técnico em enfermagem;

Técnico em tecnologia da informação.

Sálario: R$ 2.120,13 (Classe C) e R$ 2.667,19 (Classe D).

NÍVEL SUPERIOR

Administrador;

Analista de tecnologia da informação;

Arquiteto e urbanista;

Assistente social;

Contador;

Economista;

Engenheiro de produção;

Engenheiro de segurança do trabalho;

Médico: clínico geral;

Nutricionista;

Pedagogo.

Sálario: R$ 4.556,92.

Etapas

1º de outubro: exame de caráter objetivo aplicado em Manaus, Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins;

6 de novembro: divulgação do resultado.

(*Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)