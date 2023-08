Pará oferta quase 400 vagas em concurso no segundo semestre com salários de até 26 mil

Cerca de 392 vagas no Pará estão sendo ofertadas em concursos públicos em órgãos federais, estaduais e municipais para o segundo semestre deste ano em cinco processos seletivos. Também estão previstas a abertura de mais de 10 mil vagas em concursos para os níveis médio e superior, somente no Pará..

Concurso da UEPA

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) está com inscrições abertas até o dia 21 de agosto em concurso público para preencher 62 vagas para carreira docente para o Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS). As vagas estão distribuídas nos Campi II, III e IV, em Belém; Campus IX - Altamira; Campus VII - Conceição do Araguaia; Campus VII - Marabá; Campus XXII - Parauapebas; Campus XII - Santarém e Campus XII - Tucuruí.

As inscrições podem ser realizadas através do site da UEPA e é imprescindível que o candidato apresente o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) próprio, além de um endereço de e-mail válido. A taxa de inscrição será de R$ 350 e o pagamento poderá ser efetuado por meio de boleto bancário.

Os salários para os professores titulares variam entre R$ 15.699,23 e R$ 26.688,67 para regime de trabalho de 40h semanais e regime de trabalho TIDE ( Tempo Integral e Dedicação Exclusiva).

O concurso será realizado através das seguintes quatro fases sendo: a primeira fase com aplicação de Prova Escrita (de caráter eliminatório e classificatório); a segunda fase com a realização de Prova Didático-Prática (de caráter eliminatório e classificatório); e a terceira e última fase sendo realizada através de Avaliação do Memorial (que consiste em defesa e arguição, de caráter classificatório).

Segundo o edital do certame, o local, data e horário de realização da prova escrita serão disponibilizados na página de acompanhamento do processo no dia 04 de setembro de 2023.

Concurso da UFPA

A Universidade Federal do Pará (UFPA) estará com inscrições abertas, até o dia às 18h do dia 18 de agosto de 2023, em concurso público com oferta de duas vagas para o cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior, com a denominação de Adjunto A, com candidatos com doutorado.

Segundo o edital do certame, as oportunidades são para as seguintes áreas: Ensino de Química (1); Inversão de Dados Geofísicos (1). Os profissionais deverão atuar em jornada de 40 horas semanais, com dedicação exclusiva, referente remuneração mensal no valor total de R$ 10.481,64.

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, observado o horário de Belém, através do site da UFPA. A inscrição será validada mediante pagamento de taxa no valor de R$ 180.

Os concorrentes serão avaliados através da aplicação de prova preliminar objetiva, quando necessária; prova escrita, com leitura coletiva; prova didática; memorial; e julgamento de títulos. As provas poderão ser realizadas no período de 11 de setembro de 2023 a 29 de setembro de 2023.

Concurso da Marinha

Ainda no segundo semestre estão sendo ofertadas 10 vagas na Marinha do Brasil, para ingresso no Quadro Técnico de Praças da Armada (QTPA). Os candidatos podem realizar as inscrições unicamente pelo site do SSPM, até o dia 20 de agosto de 2023.

Os aprovados na seleção atuarão na operação e manutenção de submarinos ou instalações nucleares da Marinha Brasileira. As oportunidades são destinadas a pessoas com formação de curso técnico de nível médio e estão distribuídas entre as seguintes áreas: eletroeletrônica – sistemas de controle e eletricidade (4 vagas) e mecânica – sistemas de máquina e propulsão e motores (6). É preciso ser do sexo masculino, ter formação de curso técnico de nível médio, idade entre 18 e 25 anos e altura entre 1,54 m e 2m.

Os requisitos para os candidatos participarem do certame são: ser brasileiro nato ou naturalizado; estar em dia com as obrigações do Serviço Militar e da Justiça Eleitoral; não estar na condição de réu em ação penal; e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 75; entre outros. A faixa de salário fica na casa dos R$ 3.825, e haverá provas em Belém.

Concurso da Sespa

Os candidatos interessados em disputar uma vaga no concurso público da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), podem efetuar suas inscrições até o dia 17 de agosto de 2023.

No total, estão sendo ofertadas 315 vagas efetivas para cargos de níveis médio e superior, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração para os novos servidores chegam a R$ 3.696,37.

De acordo com o edital, as oportunidades encontram-se nas funções de: Agente Administrativo (97), Técnico em Enfermagem (41), Técnico em Patologia (4), Técnico em Radiologia (3), Administrador (20), Analista de Sistemas (12), Biomédico (4), Contador (10), Economista (10), Enfermeiro (39), Enfermeiro - Auditoria em Serviços de Saúde (8), Fisioterapeuta (3), Médico - Cardiologia (5), Médico - Cirurgia Geral (3), Médico - Clínico Geral (16), Médico - Dermatologia (3), Médico - Gastroenterologia (3), Médico - Ginecologia e Obstetrícia (4), Médico - Ortopedia e Traumatologia (3), Médico - Otorrinolaringologia (2), Médico - Patologia (2), Médico - Pediatria (5), Médico - Pneumologia (2), Médico - Psiquiatria (5), Médico - Radiologia e Diagnóstico por Imagem (3) e Pedagogo (8).

O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o nível do cargo desejado. Para o nível médio, a taxa é de R$ 46,60, já para os de nível superior, o valor é de R$ 47,80.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Consulplan. Os candidatos podem pagar a taxa de inscrição, até o dia 18 de agosto de 2023, nas agências bancárias, indicadas no edital, ou por meio de boleto online.

Concurso do Coren/PA

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Pará (CORE PA) inscreve até o dia 17 de agosto de 2023 em concurso público para profissionais com nível médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de Assistente Administrativo (01), Fiscal (01) e Assistente Jurídico (Direito) (01). Os candidatos que pretendem concorrer a vaga de Assistente Jurídico precisam ter curso superior e registro regular na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A carga horária para os novos servidores será de 40 horas semanais com salário-base entre R$ 1.651 a R$ 3.577, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 874,72, assistência saúde/vale-transporte e plano de carreira.

Os interessados podem se inscrever através do site do Instituto Consulplan. A taxa de inscrição é de R$ 96,03, para nível superior, e R$ 77,07, para nível médio.

Expectativa para abertura de próximos concursos

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará PA) deve realizar em breve um novo concurso público. Em março deste ano, foi publicado no Diário Oficial os nomes dos membros da comissão organizadora. Mas, os cargos e vagas disponíveis não foram anunciados.

Outro concurso muito esperado desde 2020 é o da Agência de Transporte Metropolitano do Pará (AGTran PA) que já conta com banca organizadora definida. Com a abertura, poderão ser criadas 67 vagas para o órgão, para cargos de níveis médio, técnico e superior, com remunerações iniciais que variam de R$ 1.017,23 a R$ 3.436,27. O edital de abertura de inscrições e novas informações devem ser divulgadas em breve.

O governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), prevê mais de 10 mil vagas para concursos públicos para os níveis médio e superior neste segundo semestre de 2023. As vagas serão distribuídas entre os seguintes órgãos estaduais: Fasepa (67 vagas); Sespa (315 vagas); PMPA (4.400 vagas); Seduc (3 mil vagas); CBMPA (1.853 vagas); Ideflor-bio (55 vagas) PCPA (237 vagas); Polícia Científica (246 vagas); Imetropará (66 vagas) e Iterpa (112 vagas), totalizando mais de 10 mil vagas.

Os cronogramas detalhados, com os dados de abertura das inscrições e provas, serão divulgados por meio de editais específicos para cada concurso pelo Governo do Pará, através da Seplad, e pelas bancas vencedoras dos concursos.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).

