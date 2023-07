Governo publica portarias autorizando 14 concursos com mais de 2 mil vagas; veja os cargos

Foram publicadas na edição desta quarta-feira (19), do Diário Oficial da União, as portarias autorizando a realização de 14 concursos públicos que, juntos, vão ofertar 2.160 vagas. Um dia antes, na terça-feira (18), a titular do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, confirmou a abertura de mais 3 mil vagas em concursos públicos, com salários que podem chegar a R$ 21 mil. Apenas uma parte dessas autorizações foi publicada.

Veja os cargos foram autorizados

1. Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq)

Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários: 30 vagas

2. Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)

Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia: 40 vagas

3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas: 275 vagas

Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas: 312 vagas

Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas: 8 vagas

Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas: 300 vagas

Total: 895 vagas

4. Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)

Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres: 50 vagas

5. Agência Nacional de Saúde (ANS)

Especialista em Regulação de Saúde Suplementar: 35 vagas

6. Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

Analista da CVM: 40 vagas

Inspetor da CVM: 20 vagas

Total: 60 vagas

7. Banco Central

Analista do Banco Central: 100 vagas

8. Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)

Especialista em Regulação de Aviação Civil: 70 vagas

9. Ministério da Fazenda

Auditor Federal de Finanças e Controle: 40 vagas

10. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Analista de Comércio Exterior: 50 vagas

11. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental: 150 vagas

12. Ministério da Justiça e Segurança Pública

Analista Técnico Administrativo: 100 vagas

13. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico

Especialista em Regulação de Recursos Hídricos e Saneamento Básico: 40 vagas

14. Ministério da Educação (MEC), Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) e Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)

Analista Técnico de Políticas Sociais (MEC): 70 vagas

Analista Técnico de Políticas Sociais (MJSP): 30 vagas

Analista Técnico de Políticas Sociais (MDHC): 40 vagas

Analista Técnico de Políticas Sociais (MGI): 360 vagas

Total: 500 vagas

Datas dos certames

As datas de realização desses concursos ainda não foram divulgadas. Conforme as portarias publicadas nesta quarta, os editais devem sair em até seis meses. O governo também planeja abrir outros cinco concursos, para Superintendência Nacional de Previdência Complementar (40 vagas), Ministério do Planejamento e Orçamento (100 vagas), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (80 vagas), Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa (50 vagas) e Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel (50 vagas).