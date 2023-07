Concurso público: governo federal anuncia mais 3 mil vagas em 23 órgãos; confira quais são

O governo federal abrirá mais 3 mil vagas em concursos públicos para atender 23 órgãos. A informação foi dada pela ministra da Gestão, Esther Dweck, nesta terça-feira (18). Os salários podem variar de R$ 6 mil a R$ 21 mil. O impacto anual aos cofres públicos deve ser de R$ 546 milhões.

Em junho, já haviam sido anunciados 4,4 mil vagas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . Ao todo, foram autorizadas ou abertas mais de 23 mil vagas para cargos públicos desde o início do ano, de acordo com o Ministério da Gestão. Dessas, 2.480 são referentes aos concursos autorizados nesta terça e 546 nomeações de aprovados também autorizadas nesta terça.

Há ainda na lista outras 1.253 nomeações de aprovados autorizadas; 5.666 novos concursos já autorizados; 5.000 vagas referentes à ampliação de professores e técnicos: e 8.141 de processos seletivos simplificados para temporários.

De acordo com Esther Dweck, o atual quantitativo de servidores no Poder Executivo Federal está "muito inferior" ao que seria necessário para "prestar bons serviços à população". Ela afirma que a gestão anterior buscou diminuir o número de servidores, mas acabou reduzindo o quadro de forma excessiva.

O ministério da gestão aponta que 75,6 mil vagas deixaram de existir entre 2018 e 2023 e, atualmente, a força de trabalho do governo federal é composta de 555.087 servidores.

Veja as vagas anunciadas pelo governo nesta terça-feira

Os novos concursos autorizados são para os seguintes órgãos:

ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico: 40

ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil: 70

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações: 50

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: 40

ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar: 35

ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários: 30

ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres: 50

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária: 50

BACEN - Banco Central do Brasil: 100

CVM - Comissão de Valores Mobiliários: 60

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística: 895

IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada: 80

MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços 50

MF - Ministério da Fazenda: 40

MGI - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos: 500

MGI - Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos: 150

MJSP - Ministério da Justiça e Segurança Pública: 100

MPO - Ministério do Planejamento e Orçamento: 100

PREVIC - Superintendência Nacional de Previdência Complementar: 40

Serão nomeados aprovados nos seguintes concursos já realizados:

ICMBIO - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade: 160

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis: 257

IPHAN - Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional: 102

ANM - Agência Nacional de Mineração: 27