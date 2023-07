Edital do concurso do TRF3 é publicado com 21 vagas; Saiba como se inscrever

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região e das Seções Judiciárias dos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul (TRF3) lançou, nesta segunda-feira, 3, o concurso público para analista e técnico judiciário em diversas especialidades. O edital de abertura foi publicado no Diário Oficial da União e oferta 21 vagas imediatas mais cadastro reserva.



Os salários iniciais dos cargos serão de R$ 13.202,62 para analista judiciário e R$ 8.046,84 para técnico judiciário. Ambos os cargos exigem ensino superior completo. A prova objetiva será composta de 60 questões de múltipla escolha com cinco alternativas, sendo apenas uma alternativa correta. Para o cargo de técnico judiciário - área: administrativa - especialidade: agente da polícia judicial, a prova discursiva será composta de uma redação.

Já para os demais cargos, a prova discursiva será composta de duas questões. Os dois exames serão aplicados simultaneamente na cidade de São Paulo e em Campo Grande no dia 8 de outubro.



Os candidatos ao cargo de técnico judiciário - área: administrativa - especialidade: agente da polícia judicial também serão submetidos a prova prática de capacidade física de caráter eliminatório.



As inscrições começam dia 12 de julho e terminam no dia 10 de agosto. Os interessados devem acessar o site da banca organizadora, a Fundação Vunesp, e preencher a ficha de inscrição. O valor da taxa de inscrição é de R$ 115 para os cargos de analista judiciário,e R$ 105 para o cargo de técnico judiciário.