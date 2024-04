TCE-PA lança concurso com 50 vagas e salários de até R$ 9,1 mil

Foi divulgado nesta terça-feira (30) o edital do concurso do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE PA). O certame vai preencher 50 vagas imediatas, além de formar cadastro reserva para mais 665 postos. As oportunidades abrangem as carreiras de técnico de controle externo (nível médio) e auditor de controle externo (nível superior), com diversas áreas de atuação. Os salários oferecidos são de R$ 4.603,43 para técnicos e R$ 9.135,36 para auditores.

Veja aqui o edital completo

As inscrições iniciarão em 6 de maio, às 16h, e vão até o dia 14 de junho, às 16h (horário de Brasília). Os interessados devem se cadastrar pelo site www.conhecimento.fgv.br. As taxas de participação são de R$ 95 para técnicos e R$ 150 para auditores. Clique para acessar o edital.

A prova será objetiva e discursiva e estão programadas para acontecer em 4 e 11 de agosto de 2024, respectivamente, em Belém. Para os candidatos a auditor, haverá também análise de títulos, em data a ser posteriormente informada.

Cargos por área de atuação

Auxiliar de controle externo: sem especialidade.

Auditor de controle externo:

administrativa — administração;

administrativa — clínica médica;

administrativa — ciência de dados;

administrativa — contabilidade;

administrativa — direito;

administrativa — enfermagem;

administrativa — engenharia civil;

administrativa — engenharia mecânica;

administrativa — engenharia de telecomunicações;

administrativa — gestão governamental;

administrativa — odontologia;

administrativa — psicologia;

administrativa — serviço social;

comunicação — jornalismo;

planejamento — economia;

informática — administrador de banco de dados;

informática — analista de sistemas;

informática — analista de segurança;

informática — analista de suporte;

informática — web design;

fiscalização — contabilidade;

fiscalização — ciências atuariais;

fiscalização — direito;

fiscalização — engenharia civil.

Remuneração:

Auxiliar de controle externo:

Vencimento: R$ 4.603,43

Carga horária: 30h semanais

Auditor de Controle Externo – Especialidade: Clínica Médica e Odontologia:

Vencimento: R$ 5.075,20

Gratificação de nível superior: R$ 4.060,16

Carga horária: 20h semanais

Auditor de controle externo - demais áreas:

Vencimento: R$ 5.075,20 Gratificação de nível superior: R$ 4.060,16 Carga horária: 30h semanais