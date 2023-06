Governo do Pará anuncia novo concurso a segurança pública com 4 mil vagas na Polícia Militar

O Governo do Pará divulgou a realização de um novo concurso para fortalecer a área da Segurança pública no estado e combater a criminalidade. Serão disponibilizadas quatro mil vagas para praças da Polícia Militar do Pará, além de um cadastro de reserva, e outras 400 vagas para oficiais da PMPA.

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, ressaltou a importância do concurso em um vídeo publicado nas redes sociais, afirmando: "Vamos reforçar os estudos, ainda este ano teremos o tão esperado concurso da PM".

A Secretária de Estado de Planejamento, Elieth de Fátima Braga, adiantou que até o final de julho será contratada a banca organizadora e as provas do concurso serão realizadas até o final do ano.

Em janeiro de 2022, o governador Helder Barbalho convocou 2.405 candidatos aprovados no concurso da PMPA de 2021. Além desses, mais 732 candidatos aptos, que estavam no cadastro de reserva, foram chamados, totalizando a contratação de 3.137 novos agentes. Com o acréscimo desses novos servidores, o efetivo da instituição passou para 18 mil policiais.