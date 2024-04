Concursos ofertam mais de 26 mil vagas para ensino médio; veja a lista

O ano de 2024 promete ser promissor para candidatos de nível médio interessados em concursos públicos, com oportunidades amplas e variadas em diversas áreas do setor público. As remunerações podem chegar até R$ 16.479,42. São pelo menos 26.309 vagas de provimento imediato disponíveis em todo o país, além de outras 4.296 vagas de cadastro de reserva. A variedade de cargos e remunerações estão entre os principais atrativos.

Entre os destaques, estão os certames abertos pelos Tribunais de Justiça de Alagoas (TJ AL), Santa Catarina (TJ SC), Paraná (TJ PR), Minas Gerais (TJMG) e Rio Grande do Sul (TJ RS), que anunciaram a abertura de concursos para cargos técnicos com remunerações que podem chegar até R$ 7.509,29. A maior remuneração é de R$ 16.479,42, referente ao Ministério Público do Paraná, para cargos que podem incluir tanto nível médio quanto superior.

O setor bancário e financeiro também não fica atrás, com destaque para o Banco da Amazônia (BASA) e o Banco do Estado do Pará (Banpará), ofertando salários que variam entre R$ 2.471,62 e R$ 9.330,16.

Na área de Controle e Gestão, os Tribunais de Contas dos estados de Roraima, do Pará e do Mato Grosso do Sul preveem a contratação de técnicos com salários de até R$ 4.603,43. No âmbito da Segurança Pública, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Federal (PF) têm previsão para 778 vagas de agente administrativo, com salário de R$ 4.746,16.

Na Saúde, o destaque fica para os concursos da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, com cerca de 3 mil vagas e remunerações de até R$ 6.112,98. Na Educação, a Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro e outras instituições educacionais também abrirão vagas para nível médio com salários que podem atingir R$ 3.000,00.

Confira os principais concursos de ensino médio para 2024:

Tribunais do Poder Judiciário

Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ AL)

Situação: Banca definida/FCC

Vagas: 41 + CR

Cargos: Técnico

Remuneração: R$ 2.724,70 a R$ 5.449,39

Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ SC)

Situação: Banca definida/FGV

Vagas: CR

Cargos: Técnico

Remuneração: R$ 3.800,00

Tribunal de Justiça do Paraná (TJ PR)

Situação: Anunciado

Vagas: A definir

Cargos: Técnico

Remuneração: R$ 7.509,29

Ministério Público

Ministério Público do Paraná (MP PR)

Situação: Banca definida/Instituto AOCP

Vagas: 60

Cargos: Vários

Salário: R$ 5.353,38 a R$ 16.479,42

Bancários e Financeiros

Banco da Amazônia (BASA)

Situação: Anunciado

Vagas: A definir

Salário: R$ 2.937,18 a R$ 3.490,88

Banco do Estado do Pará (Banpará)

Situação: Banca definida (Fundação CETAP)

Vagas: A definir

Salário: R$ 2.471,62 a R$ 9.330,00

Controle e Gestão

Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE RR)

Situação: Comissão formada

Vagas: A definir

Cargo: Técnico Administrativo

Salário: R$ 3.964,19

Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE PA)

Situação: Banca definida (FGV)

Vagas: 5

Cargo: Auxiliar Técnico de Controle Externo

Remuneração: R$ 4.603,43

Área Policial

Polícia Rodoviária Federal (PRF) – Área administrativa

Situação: Solicitado

Vagas: 219

Cargo: Agente Administrativo

Remuneração: R$ 4.746,16

Polícia Federal (PF) – Área administrativa

Situação: Solicitado

Vagas: 559

Cargos: Agente Administrativo

Remuneração: R$ 4.746,16

Área de Saúde

Secretaria de Estado da Saúde do Amapá (SESA AP)

Situação: Comissão formada

Vagas: Até 3.000

Cargos: Vários

Remuneração: R$ 1.747,46 a R$ 6.112,98

Área de Educação

Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro (FAETEC RJ)

Situação: Autorizado

Vagas: A definir

Cargos: A definir

Remuneração: R$ 2.142,88 a R$ 3.000,00

Outras Áreas

Instituto de Terras do Pará (ITERPA)

Situação: Comissão formada

Vagas: 74 + CR

Salário: R$ 1.412,99

Área da Segurança Pública e Serviços de Emergência

Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBM ES)

Situação: Banca definida (Idecan)

Vagas: 40

Cargos: Oficial

Remuneração: R$ 8.654,17

Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBM PR)

Situação: Autorizado

Vagas: 130

Cargos: Soldado

Salário: R$ 5.401,58

Guardas Municipais

Guarda Municipal de Niterói (RJ)

Situação: Banca definida (Selecon)

Vagas: 209 + CR

Cargos: Guarda Municipal

Remuneração: R$ 3.811,66

Guarda Civil Municipal de Aparecida de Goiânia (GO)

Situação: Anunciado e edital até maio

Vagas: 9 + 27 CR

Cargos: Guarda Civil Municipal

Remuneração: R$ 788,00 + adicionais e gratificações

Área Penitenciária

Polícia Penal do Tocantins

Situação: Comissão formada

Vagas: a definir

Cargos: Policial Penal

Salário: R$ 4.550,00

Polícia Penal da Paraíba

Situação: Autorizado

Vagas: 500

Cargos: Policial Penal

Remuneração: R$ 4.670,32

Área Legislativa

Assembleia Legislativa de Goiás (ALEGO)

Situação: Previsto

Vagas: mais de 150 (total)

Cargos: Diversos

Remuneração: R$ 5.789,37 a R$ 29.114,95 (último edital)

Prefeituras e Administração Municipal

Prefeitura de Florianópolis (SC)

Situação: Banca contratada (FURB)

Vagas: CR

Cargos: Vários

Salário: R$ 1.321,34 a R$ 14.081,99 (último edital)

Prefeitura de Montes Claros (MG)

Situação: Banca definida (FADENOR)

Vagas: 2.544 + CR (total)

Salário: a definir

Conselhos Profissionais

Conselho Federal de Representantes Comerciais (CONFERE)

Situação: Banca definida (Instituto Quadrix)

Vagas: a definir

Cargo: Assistente Administrativo

Salário: R$ 2.725,35