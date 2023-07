Inscrições para concurso da Sespa abrem nesta segunda (17); veja como se inscrever

Os candidatos interessados em disputar uma vaga no concurso público da Secretaria Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), podem efetuar suas inscrições a partir das 16h desta segunda-feira (17). No total, estão sendo ofertadas 315 vagas efetivas para cargos de níveis médio e superior, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração para os novos servidores chegam a R$ 3.696,37.

O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o nível do cargo desejado. Para o nível médio, a taxa é de R$ 46,60, já para os de nível superior, o valor é de R$47,80. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Consulplan, até o dia 17 de agosto de 2023. Os candidatos podem pagar a taxa de inscrição, até o dia 18 de agosto de 2023, nas agências bancárias, indicadas no edital, ou por meio de boleto online.

Será concedido inseção na taxa de inscrição aos candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), pessoas com deficiência e membros de família de baixa renda, com renda per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até 3 (três) salários mínimo.

“O concurso da Sespa faz parte de uma das principais metas do governo, que é contribuir ativamente, por meio da realização de concursos públicos, para o crescimento do Estado. Uma vez que fortalece não apenas o sistema de saúde estadual, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos paraenses, como também, gerando oportunidades de mudar vidas. Esperamos suprir a demanda por profissionais qualificados, melhorar a qualidade dos serviços prestados, incentivar a qualificação profissional, estabilizar a força de trabalho e impulsionar o desenvolvimento econômico do Estado”, falou Elieth Braga, Secretária de Planejamento e Administração.

Veja as vagas disponpiveis

Nível médio

Agente administrativo - 97 vagas

Técnico em Enfermagem - 41 vagas

Técnico em Patologia Clínica - 04 vagas

Técnico em Radiologia - 03 vagas

Nível superior

Administrador - 20 vagas

Analista de Sistemas - 12 vagas

Biomédico - 04 vagas

Contador - 10 vagas

Economista - 10 vagas

Enfermeiro - 39 vagas

Enfermeiro / Auditoria - 08 vagas

Fisioterapeuta - 03 vagas

Médico Cardiologista - 05 vagas

Médico Cirurgia Geral - 03 vagas

Médico Clínico Geral - 16 vagas

Médico Dermatologista - 03 vagas

Médico Gastroenterologista - 03 vagas

Médico Ginecologista e Obstetra - 04 vagas

Médico Ortopedista e Traumatologista - 03 vagas

Médico Otorrinolaringologista - 02 vagas

Médico Patologia Clínica - 02 vagas

Médico Pediatra - 05 vagas

Médico Pneumologista - 02 vagas

Médico Psiquiatra - 05 vagas

Médico Radiologista - 03 vagas

Pedagogo - 08 vagas

(*Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).