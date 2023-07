UFPA tem 10 vagas para professor em diferentes áreas; veja quais

A Universidade Federal do Pará (UFPA) abriu um processo seletivo simplificado para preencher temporariamente duas vagas no cargo de professor visitantes e oito para professor da carreira do magistério superior para lotação no campus universitário de Belém e no de Altamira. Para se inscrever no certame que busca professores visitantes, é necessário possuir graduação completa em nível superior, com especialização, mestrado ou doutorado na área pleiteada. Os interessados devem se inscriver até às 18h do dia 11 de julho, exclusivamente via internet, no site do Centro de Processos Seletivos (Ceps), com o pagamento da taxa até o dia 12 de julho no valor de R$ 180,00.

Para quem deseja concorrear às vagas de professor da carreira do magistério superior, as oportunidades estão disponíveis nos Campi de Altamira, Bragança, Castanhal e no Núcleo de Ecologia Aquática e Pesca da Amazônia, onde os docentes devem ministrar aulas nas áreas de Atenção à Saúde Perioperatória (1); Atenção à saúde da criança (1); História Moderna e Contemporânea (1); Gestão e Avaliação em Educação, Esporte, Lazer e Saúde; Estágio Curricular Supervisionado (1) e Avaliação de Estoques Pesqueiros (1).

VEJA MAIS

É necessário que o candidato possua graduação ou título de doutorado na área desejada. A jornada é de 40 horas semanais e a remuneração mensal varia de R$ 3.412,63 a R$ 10.481,64.

Os interessados em participar do Concurso, poderão se inscrever até o dia 4 de agosto de 2023, por meio do site da UFPA. A confirmação da participação será feita mediante o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 180,00. O candidato com apenas título de graduação deve receber R$ 3.412,63. Caso possuia título de Especialista, a remuneração será de R$ 3.924,53; título de Mestre, será de R$ 4.692,37 e título de Doutor, será de R$ 6.356,02. Para professor visitante, a remuneração pode chegar a R$ 22.377,72.