Concursos e PSS ofertam quase 1.000 vagas no Pará com salários de até 22 mil

No Pará, 977 vagas para concursos públicos estão disponíveis em pelo menos 12 processos seletivos com inscrições abertas. As prefeituras de Bagre, Benevides, Jacareacanga, Jacundá, Marituba, Óbidos, Rio Maria, Santa Bárbara do Pará e Ulianopólis, além da Universidade Federal do Pará (UFPA), são os órgãos que estão disponibilizando oportunidades. As vagas estão espalhadas para nível fundamental, médio e superior.

A remuneração pode variar entre R$ R$ 1.215,50 e R$ 22.377,00 de acordo com o cargo e jornada de trabalho. Alguns dos certames encerram as inscrições na primeira semana de julho, enquanto outros mantêm o período até o final do mês. Para conferir cada data, veja abaixo os concursos abertos e os prazos para incrições.

Prefeitura de Bagre

299 vagas

salários de até R$ 8 mil

vários cargos

inscrições até 10/07

Prefeitura de Benevides

35 vagas

salários de até R$ 2.640,00

Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde

inscrições até 06/07

Prefeitura de Jacareacanga

28 vagas

salários de até R$ 2.640,00

Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde

incrições até 14/07

Prefeitura de Jacundá

1 vaga

salário de R$ 2.840,32

fonoaudiólogo

inscrições até 21/08

Prefeitura de Marituba

175 vagas

Agente Comunitário de Saúde

inscrições até 05/07

Prefeitura de Óbidos

57 vagas

salários de até R$ 2.640,00

Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde

inscrições até 10/07

Prefeitura de Rio Maria

340 vagas

salários até R$ 6.798,52

vários cargos

inscrições até 10/07

Prefeitura de Santa Bárbara no Pará

18 vagas

salários até 2.640,00

Agente Comunitário de Saúde

inscrições até 10/07

Prefeitura de Ulianopólis

14 vagas

salários até 2.640,00

Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde

inscrições até 26/07

Universidade Federal do Pará

5 vagas

salários de até R$ 10.481,64

professor da Carreira do Magistério Superior

inscrições até 04/08

Universidade Federal do Pará

2 vagas

salários de até R$ 22.377,72

professor visitante

inscrições até 11/07

UFPA Altamira

3 vagas

salários de até R$ 3.412,63

professor de Carreira do Magistério Superior

inscrições até 21/07

