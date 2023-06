Mais de 7,8 mil vagas estão previstas para concursos de tribunais este ano

Os concursos de 2023 para os Tribunais de Justiça estão com previsão de oferecer, ao menos, 7.844 vagas para o Poder Judiciário, sendo 2.333 para criação e 5.511 para provimento em todo o Brasil, de acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA) deste ano. Os cargos são de nível médio e superior, destinados a diversas especialidades, entre elas: analistas e oficiais. A remuneração pode chegar a R$ 15 mil.

Dos concursos, quatro já estão com editais publicados: para o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (TMJ SP), Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ RS TI), Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ BA), Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ SP). A prova objetiva para esse último processo já é no próximo dia 2 de julho e conta com 60 vagas para 28 municípios do estado.

O certame para o Tribunal de Justiça de Roraima (TJ RR) é o que vem com o maior salário. O número certo de vagas - que serão destinadas a nível médio e superior - ainda não está definido, mas a remuneração vai de R$ 7.953,39 a R$ 15.149. O último concurso realizado para a instituição foi em 2021 e a comissão está formada desde 4 de maio deste ano. Ao todo, o RJ RR acumula um total de 76 cargos vagos, sendo 39 para analista e 37 para técnico.

Para a região Norte, a população poderá contar também com o concurso para o Tribunal de Justiça do Amapá. Nele, a banca organizadora já está definida e será a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Os cargos serão de técnico e analista judiciário, para nível médio e superior.

De acordo com o Portal da Transparência do órgão, atualizado em maio de 2023, são 308 cargos vagos, sendo 137 para Analista e 171 para Técnico e a remuneração pode chegar a R$ 9.453,46.

Além dele, o certame para as vagas de técnico e analista judiciário do Tribunal de Justiça do Acre está com a comissão formada para a realização. Apesar de ainda não haver um número de oportunidades definido, dados do portal da transparência de agosto de 2022, mostram que há 1.243 cargos vagos. O salários vão de R$ 3.718,00 a R$ 7.436,00 e serão destinados ao nível médio e superior.

Inscrições para PSS em Belém e Marabá terminam hoje

A Fundação ParáPaz está com inscrições abertas em processo seletivo com oferta de 19 vagas para cargos temporários em todos os níveis de escolaridade, com lotação em Belém e Marabá. As inscrições podem ser feitas até às 23h59min do dia 26 de junho de 2023, de forma gratuita, através do site da Sipros.

Os cargos ofertados são para técnico em administração e finanças - administração (1), técnico em administração e finanças - ciências contábeis (1), técnico em gestão social - pedagogia (3), técnico em gestão social - serviço social (5), técnico em gestão social - psicologia (01), enfermeiro (01), assistente administrativo (04) e auxiliar operacional (01).A remuneração para os novos contratados varia de R$ 1.215,50 a 2.053,54, podendo ser acrescida de outras vantagens legais.

A jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando trinta horas semanais. Para participar, os candidatos de ensino médio e fundamental devem possuir diploma de conclusão ou certificado de conclusão do ensino médio e fundamental, acrescido de histórico escolar. Já os interessados em disputar uma vaga para os cargos de nível superior, devem ser graduados em uma das áreas ofertadas e apresentar registro no órgão de classe, com exceção para a função de técnico em gestão social - pedagogia.

De acordo com o edital do certame, não serão aceitos para comprovação, declarações de conclusão de curso ou documentos afins.

Confira as vagas

Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo

Status: edital publicado

Vagas: 400

Salário: de R$ 5.480,54 a R$ 8.035,86

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

Status: edital publicado

Vagas: 26

Salário: de R$ 4.995,33 a R$ 10.257,56

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Status: edital publicado

Vagas: 277

Salário: de R$ 3.725,10 a R$6.111,82

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Status: edital publicado

Vagas: 60

Salário: R$ 5.480,54

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Status: banca definida

Vagas: a definir

Salário: de R$ 3.738,62 a R$ 6.134,92

Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Status: banca definida

Vagas: a definir

Salário: inicial de R$ 3.457,01

Tribunal de Justiça do Amapá

Status: banca definida

Vagas: 308 previstas

Salário: R$ 9.453,46

Tribunal de Justiça de Roraima

Status: comissão formada

Vagas: a definir

Salário: de R$ 7.953,39 a R$ 15.149

Tribunal de Justiça do Acre

Status: comissão formada

Vagas: a definir

Salário: de R$ 3.718,00 a R$ 7.436,00

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Status: comissão formada

Vagas: a definir

Salário: de R$ 4.538,64 a R$ 7.634,91

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

Status: autorizado

Vagas: 40

Salário: de R$ 4.091,91 a R$ 7.794,14

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Status: anunciados

Vagas: 15 vagas imediatas + CR

Salário: R$ 5.865,83

Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

Status: anunciado

Vagas: a definir

Salário: De R$ 2.842,13 a R$ 8.095,00

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso

Status: previsto

Vagas: a definir

Salário: de R$ 3.217,52 a R$ 6.753,18