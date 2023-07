Inscrições do PSS de Marituba e Benevides encerram nesta semana; 210 vagas são ofertadas

Dois processos seletivos na Região Metropolitana de Belém encerram inscrições nesta semana. Em Benevides, a prefeitura anunciou seleção destinada a contratação de 35 profissionais da área da saúde, em caráter temporário.

De acordo com o edital, a seleção busca a contratação e a formação de cadastro reserva para os seguintes cargos: Agente de Combate às Endemias (10); Agente Comunitário de Saúde (25). As inscrições podem ser realizadas até a próxima quinta-feira, 6 de julho, exclusivamente via internet, no site da Fadesp. A taxa de pagamento é de R$ 70,00.

VEJA MAIS

Em Marituba, a prefeitura anunciou concurso destinado ao preenchimento de 175 vagas para agente comunitário de saúde, bem como a formação de cadastro reserva. Para se inscrever, é necessário possuir mais de 18 anos e ensino médio completo. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Os interessados devem se inscrever até esta quarta-feira, 5 de julho, exclusivamente de forma presencial, em uma das localidades/bairros de interesse, disponíveis no edital. Será recolhida um a taxa de participação no valor de R$ 70,00.

Prefeitura de Benevides

35 vagas

salários de até R$ 2.640,00

Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde

inscrições até 06/07

Saiba mais

Prefeitura de Marituba

175 vagas

2 salários mínimos + adicional de insalubridade no valor de 20%

Agente Comunitário de Saúde

inscrições até 05/07

Saiba mais