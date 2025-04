Concursos Jurídicos: mais de 15 editais devem ser lançados nos próximos meses; confira a lista

Quem sonha com uma carreira no setor jurídico terá um 2025 repleto de oportunidades. Tribunais, Ministérios Públicos, Procuradorias e cartórios de todo o país estão com editais abertos ou em fase de planejamento, com vagas para juízes, promotores, procuradores, delegados e advogados. Há vagas para todos os níveis de experiência: de recém-formados até quem já atua há anos na área.

Com salários que ultrapassam os R$ 30 mil, podendo chegar a mais de R$ 100 mil mensais no caso dos cartórios, os certames chamam atenção não apenas pela remuneração, mas também pela estabilidade, que continua sendo um dos principais atrativos do serviço público. Para ajudar os concurseiros, reunimos na matéria os principais concursos que estão previstos para acontecer nos próximos meses deste ano.

VEJA MAIS

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) está com concurso autorizado para o cargo de juiz. Serão ao menos 20 vagas e a organização do certame ficará a cargo da banca Cebraspe. Para participar, é necessário possuir graduação completa em direito e comprovar atividade jurídica. O subsídio inicial é de R$ 35.845,21.

Promotoria

No Ministério Público do Estado do Maranhão (MP MA), o novo concurso para promotor de justiça substituto também está com a banca definida: Instituto AOCP. Serão 10 vagas imediatas mais cadastro de reserva. O salário inicial é de R$ 32.350,30. A carreira exige graduação em Direito e três anos de prática jurídica comprovada até a inscrição definitiva.

Cartórios

O concurso para cartórios do TJPA contará com 80 vagas e será organizado pelo IESES. Os candidatos devem ser bacharéis em Direito e comprovar 10 anos de exercício em atividade notarial ou registral. Para remoção, é exigida titularidade em serventia extrajudicial há pelo menos dois anos no Pará.

Com expectativa de publicação do edital em 2025, o concurso de cartórios do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) será organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC). A quantidade de vagas ainda será definida. O salário dos titulares de serventias extrajudiciais varia conforme o faturamento do cartório, podendo ultrapassar R$ 100 mil mensais, segundo dados da Receita Federal.

Na Paraíba, o certame contará com 60 vagas, sendo 42 para provimento e 18 para remoção. A banca escolhida é a Consulplan. Os salários também seguem o modelo de arrecadação da serventia.

O concurso de cartórios do Ceará será organizado pela Cebraspe. Embora a quantidade de vagas e a remuneração ainda não estejam definidas, o certame está confirmado e conta com comissão organizadora em atividade.

Procuradorias municipais

A Procuradoria Geral do Município de Belém, no Pará, ofertará duas vagas + cadastro reserva. A remuneração inicial é de R$ 11.609,96, podendo alcançar até R$ 20 mil com honorários de sucumbência. O concurso está com comissão formada e edital em elaboração.

O concurso da Procuradoria Geral do Município de Olinda será organizado pelo IAUPE. Ainda não há definição sobre o número de vagas ou remuneração, mas o edital está previsto para este ano, com provas objetivas, discursivas e de títulos.

O Instituto ACCESS será o responsável pelo concurso da PGM Aparecida de Goiânia. Serão quatro vagas imediatas + 12 em CR, com salário inicial de R$ 11.964,76.

Procuradorias estaduais

A Procuradoria-Geral do Estado do Piauí (PGE PI) realizará concurso com 10 vagas para Procurador Estadual. A banca organizadora será a Cebraspe e a remuneração pode alcançar R$ 29.297,89.

Delegado

Com 120 vagas previstas, o concurso da Polícia Federal terá edital publicado até 20 de maio. A organização será da Cebraspe, e o salário inicial é de R$ 26.300,00. São exigidos bacharelado em Direito e três anos de atividade jurídica.

A Polícia Civil do Piauí realizará concurso para o cargo de Delegado em breve. A banca será a FGV e o salário inicial é de R$ 16.391,11. A quantidade de vagas ainda será divulgada.

O concurso da Polícia Civil do Distrito Federal também ofertará 40 vagas + 40 CR para delegado. A Cebraspe é a banca organizadora e o salário inicial será de R$ 21.449,24.

Outros concursos jurídicos

O Conselho Regional de Medicina do Amazonas abriu vaga para Advogado com salário de R$ 6.829,75. A banca é o Instituto Quadrix.

Organizado pelo IADES, o concurso ofertará 1 vaga com salário de R$ 3.822,10. O Conselho Federal de Medicina Veterinária oferece 2 vagas + 16 CR com iniciais de R$ 10.253,70, organizadas pelo IADES.

O Instituto Quadrix organizará o concurso para o CRM ES. Serão ofertadas vagas em cadastro reserva com salários de R$ 7.602,13.

O concurso do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo deve sair em abril de 2025, com duas vagas para Advogado/Procurador Jurídico. O salário inicial é de R$ 9.660,97.

O TJPA também divulgou edital com 30 vagas + 2 CR para residente jurídico, com bolsa de R$ 3.000,00 e auxílio-transporte de R$ 176,00. As inscrições vão até 15 de maio.

Infográfico:

Magistratura

TJDFT – Juiz Substituto

20 vagas

Salário: R$ 35.845,21

Banca: Cebraspe

Exige 3 anos de atividade jurídica

Promotoria

MP MA – Promotor de Justiça Substituto

10 vagas + cadastro reserva

Salário: R$ 32.350,30

Banca: Instituto AOCP

Exige 3 anos de prática jurídica

Cartórios

Cartórios BA

Vagas a definir

Banca: FCC

Remuneração pode ultrapassar R$ 100 mil

Cartórios PA

80 vagas

Banca: IESES

Exige graduação em Direito ou 10 anos de atividade notarial/registral

Cartórios PB

60 vagas (42 provimento + 18 remoção)

Banca: Consulplan

Remuneração variável conforme arrecadação

Cartórios CE

Vagas e banca confirmadas

Organização: Cebraspe

Detalhes do edital em elaboração

Procuradorias municipais

PGM Olinda (PE)

Vagas e salários a definir

Banca: IAUPE

PGM Belém (PA)

2 vagas + cadastro reserva

Salário: R$ 11.609,96 + honorários

Comissão formada

PGM Aparecida de Goiânia (GO)

4 vagas + 12 em cadastro

Salário: R$ 11.964,76

Banca: Instituto ACCESS

Procuradorias estaduais

PGE PI

10 vagas

Salário: até R$ 29.297,89

Banca: Cebraspe

Delegado

PC PI – Delegado de Polícia Civil

Vagas a definir

Salário: R$ 16.391,11

Banca: FGV

PF – Delegado Federal

120 vagas previstas

Salário: R$ 26.300,00

Banca: Cebraspe

Exige 3 anos de prática jurídica e bacharelado em Direito

PCDF – Delegado de Polícia Civil do DF

40 vagas + 40 em cadastro

Salário: R$ 21.449,24

Banca: Cebraspe

Outros concursos da área

CREMAM (AM)

Salário: R$ 6.829,75

Banca: Quadrix

CRMV PI

1 vaga

Salário: R$ 3.822,10

Banca: IADES

CFMV (Nacional)

2 vagas + 16 CR

Salário: R$ 10.253,70

Banca: IADES

CRM ES

Cadastro reserva

Salário: R$ 7.602,13

Banca: Quadrix

CRO SP

2 vagas

Salário: R$ 9.660,97

Banca: Quadrix

TJPA – Residente Jurídico

30 vagas + 2 cadastro reserva

Bolsa: R$ 3.000,00 + R$ 176,00 de auxílio-transporte

Banca: Instituto AOCP

Inscrições até 15 de maio