INSS estuda adesão ao novo CNU; entenda o que muda no concurso

Um novo concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é aguardado para este ano, e, de acordo com a autarquia, estudos estão sendo realizados para decidir sobre a adesão à segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) em 2025.

Apesar disso, ainda não há confirmação oficial quanto à participação na nova seleção. A previsão é de que o INSS ofereça vagas para o cargo de Analista do Seguro Social, que exige nível superior de escolaridade.

Segundo Carlos Lupi, ministro da Previdência Social, o novo concurso do INSS contemplará oportunidades em todo o Brasil e deverá oferecer 1.000 vagas para candidatos de nível superior. O certame está em fase final de estudos para definir quantas vagas serão destinadas a cada estado. As regiões Norte e Nordeste devem ser priorizadas devido à grande necessidade de recomposição do quadro de pessoal.

VEJA MAIS

O ministro também afirmou que haverá oportunidades para todas as especialidades de nível superior. A expectativa é de que o edital seja publicado até julho de 2025.

Em fevereiro de 2024, o presidente da autarquia, Alessandro Stefanutto, revelou que houve diálogo com o governo federal para aderir à primeira edição do CNU, mas a ideia foi descartada. De acordo com Stefanutto, devido à especificidade dos serviços prestados por técnicos e analistas, não seria adequado incluir o concurso do INSS em outra edição do CNU.

Quais vagas podem ser ofertadas?

O pedido mais recente para a realização do certame, enviado em 2023, solicitou vagas para o cargo de Analista do Seguro Social nas seguintes especialidades:

Ciências Contábeis

Estatística

Direito

Administração

Engenharia Civil

Engenharia Mecânica

Engenharia Elétrica

Engenharia de Telecomunicações

Engenharia com Especialização em Segurança do Trabalho

Arquitetura

Tecnologia da Informação

Terapia Ocupacional

Pedagogia

Psicologia

Jornalismo

Publicidade e Propaganda

Fisioterapia

Letras

Serviço Social

Em março de 2024, o órgão confirmou ao portal Direção Concursos que 2.535 cargos de Analista do Seguro Social estavam vagos. Esse número pode aumentar em 2025.

Último concurso do INSS para Analista

Organizado pelo Cebraspe, o último concurso do INSS para Analista foi publicado em 2015 e ofereceu 150 vagas para o cargo de nível superior em Serviço Social.

Os aprovados receberam salários iniciais de R$ 7.496,09 e têm jornada de trabalho de 40 horas semanais. O processo seletivo ocorreu somente por meio de provas objetivas, compostas por:

50 questões de conhecimentos básicos

70 questões de conhecimentos específicos