Concursos previstos para este ano no Pará podem oferecer salários de mais de R$ 20 mil

Boas remunerações e estabilidade profissional e financeira estão entre os principais atrativos para os concurseiros que se empenham em ingressar no serviço público. Para este ano, há diversos concursos com editais previstos para serem lançados ainda este ano, que podem oferecer salários de mais de R$ 20 mil. As principais oportunidades são para as áreas da segurança pública e fiscal.

Entre as maiores expectativas para os concurseiros estão os concursos para a Polícia Civil do Pará (PC-PA) e a Polícia Científica do Estado (PCE-PA). O secretário de Segurança Pública do Pará, Ualame Machado, afirmou, durante uma entrevista, que o próximo edital PC-PA será publicado em 2025. A previsão é de que a seleção ofereça 100 vagas imediatas para o cargo de Escrivão.

Em 6 de fevereiro, foi instituída a comissão especial de contratação responsável pelos trâmites e definição da banca organizadora do próximo concurso público PC-PA. A remuneração para o cargo em questão é de R$ 7.731,64 e podem concorrer os candidatos que tenham o ensino médio completo.

O titular da pasta também afirmou que o próximo edital PCE será publicado neste ano. Em março de 2024, foi instituída a comissão especial de contratação responsável pelos trâmites e definição da banca organizadora do próximo concurso público da Polícia Científica PA. Para o certame, a previsão é que sejam abertas vagas para perito, assistente e demais carreiras, que abrangem tanto o ensino médio quanto superior de escolaridade, e oferecem salários de até R$ 12.954,40.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (Seap-PA) também tem previsão de um novo concurso. Foi sancionada uma lei que cria 500 vagas para assistente de Reinserção Social e Trabalho e também foram alterados trechos da Lei Estadual nº 8.937, que previa a transformação da antiga Superintendência do Sistema Penitenciário na atual Secretaria de Administração Penitenciária. A expectativa é que as oportunidades sejam para nível médio de formação, com salário de R$ 2.810.

Outro órgão que deve anunciar certame é a Guarda Municipal de Belém, que foi destacada durante a campanha para as eleições municipais de 2024 pelo atual prefeito Igor Normando (MDB). Entre os planos do gestor municipal está a realização do concurso, com possibilidade de abertura de 400 vagas. O último edital ofertou salário de R$ 2.583,80.

Concurso da Sefa-PA é o mais esperado da área fiscal

Na área fiscal, o principal e mais aguardado certame para este ano é o da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa-PA). O Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Pará (Sindifisco) já sinalizou a necessidade de um novo concurso para as funções fiscal e administrativa.

Em nota, o Sindifisco confirmou que a “Secretaria de Estado da Fazenda encaminhou à Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) pedido de realização de concurso público, que se encontra em fase de preparação para a contratação da empresa organizadora do certame”. A banca organizadora mais cotada para a preparação do certame é a Fadesp, que também foi responsável pelo último concurso da instituição.

Concursos previsto no Estado

Concurso Polícia Científica Pará

Status: comissão formada

Cargo: Perito, Assistente e demais carreiras

Formação: Nível médio e superior

Vagas: 200

Salário: R$ 12.954,40

Concurso PC-PA

Status: comissão formada

Cargos: Escrivão

Formação: nível superior

Número de vagas: 100

Salário: R$ 7.731,64

Guarda municipal de Belém

Status: anunciado

Cargo: Guarda Municipal

Formação: médio

Vagas: 400

Salário: R$ 2.583,80 (último edital)

Concurso Sefa

Status: escolha da banca

Cargos: Auditor Fiscal, Fiscal de Receitas e Analista Fazendário

Formação: Nível superior

Vagas: 150 + CR

Salário: R$ 9 mil a R$ 16.659,63