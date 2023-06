Fundação ParáPaz está com inscrições abertas em PSS para todos os níveis de escolaridade; veja

A Fundação ParáPaz está com inscrições abertas em processo seletivo com oferta de 19 vagas para cargos temporários em todos os níveis de escolaridade, com lotação em Belém e Marabá. As inscrições podem ser feitas até às 23h59min do dia 26 de junho de 2023, de forma gratuita, através do site da Sipros.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

Os cargos ofertados são para técnico em administração e finanças - administração (1), técnico em administração e finanças - ciências contábeis (1), técnico em gestão social - pedagogia (3), técnico em gestão social - serviço social (5), técnico em gestão social - pscologia (01), enfermeiro (01), assistente administrativo (04) e auxiliar operacional (01).

A remuneração para os novos contratados varia de R$ 1.215,50 a 2.053,54, podendo ser acrescida de outras vantagens legais. A jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando trinta horas semanais.

Para participar, os candidatos de ensino médio e fundamental devem possuir diploma de conclusão ou certificado de conclusão do ensino médio e fundamental, acrescido de histórico escolar. Já os interessados em disputar uma vaga para os cargos de nível superior, devem ser graduados em uma das áreas ofertadas e apresentar registro no órgão de classe, com exceção para a função de técnico em gestão social - pedagogia. De acordo com o edital do certame, não serão aceitos para comprovação, declarações de conclusão de curso ou documentos afins.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).