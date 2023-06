Mais de 18 mil vagas devem ser ofertadas em concurso nacionais este ano

Ao menos 32 concursos nacionais estão previstos para 2023. Cargos na Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Ministério do Trabalho e Emprego, Superior Tribunal de Justiça e Advocacia-Geral da União, entre outros órgãos, por exemplo, somam cerca de 18.450 vagas que estarão disponíveis este ano. As oportunidades são diversas e vão desde níveis médio e técnico até superior. Além disso, os salários podem chegar a até R$ 22 mil.

Um dos mais aguardados de 2023 e que já tem confirmação, é o concurso unificado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A previsão é que a Justiça Eleitoral oferte 515 vagas, entre cargos de técnicos e analistas, distribuídas para a própria instância e os Tribunais Regionais Eleitorais (TRE). A remuneração inicial para o nível médio pode chegar a R$ 7,5 mil e ultrapassar os R$ 12 mil mensais no nível superior, além de benefícios.

Desses, o concurso que oferece o salário mais alto é o de Auditor Fiscal do Trabalho, previsto para o segundo semestre. Em abril deste ano, o secretário-executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Francisco Macena da Silva, anunciou que a oferta será para técnicos de tecnologia da informação (TI) e servidores administrativos da pasta. A última edição do certame foi realizada há 10 anos, o que fez o quadro da área estar 40% desocupado.

Um dos processos com maior número de vagas solicitadas é o da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ao todo, a instituição ostensiva-preventiva, que é subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, pediu 5.121 posições. Os cargos são de policial e agente administrativos, para os níveis médio e superior. A remuneração pode fazer com que o servidor ganhe R$ 10.790,87 por mês.

Vagas para a área também estão no Ministério das Relações Internacionais

Estão previstas 100 vagas para assistente e oficial de chancelaria no Ministério das Relações Internacionais (MRI), sendo 50 para cada. Os salários podem ir de R$ 4.642,71 a R$13.653,48. Após o anúncio de expectativa para o certame, feito pela Secretária-Geral das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, uma autorização formal por parte do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos é aguardada.

Especialista dá dicas de como se preparar para concurso

A edição do dia 04 de maio do Diário Oficial da União trouxe a oficialização da banca do concurso para diplomatas, destinado para quem tem nível superior. O Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) foi o escolhido. Serão 30 vagas contempladas para o cargo de Terceiro-Secretário da carreira, com salários que podem chegar a R$ 19.199,06. A publicação do edital deve ocorrer em breve.

Ana Cecília Sabbá, diplomata de 32 anos, explica que não há um limite de idade para ingressar na carreira. Para ela, o ideal é que o estudo dos conteúdos seja feito de forma organizada, sem acúmulo de matérias. “Eu recomendaria escolher duas matérias para começar, ao invés de pegar cursos de todas as disciplinas, ao mesmo tempo”, afirma a especialista.

“Eu, por exemplo, comecei por História Mundial e História do Brasil. Para quem ainda está na graduação e já tem interesse em prestar concurso, eu recomendaria, desde já, começar a estudar línguas estrangeiras. Quem já tem algum conhecimento dessas línguas pode se dedicar mais às outras disciplinas durante a preparação”, acrescenta a diplomata, que é natural de Belém.

Ana detalha, ainda, as diferenças entre cada classe dentro da carreira. “São 6 classes no total. Então, há a Terceira e as classes de Segundo-Secretário, Primeiro-Secretário, Conselheiro, Ministro de Segunda Classe e Ministro de Primeira Classe, também conhecido como Embaixador ou Embaixadora. A ascensão se dá de acordo com critérios de antiguidade e merecimento”, destaca.