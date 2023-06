Mais de 300 vagas entre concursos e PSS estão disponíveis no Pará com salários de até R$ 10 mil

No Pará, estão abertas mais de 216 vagas para concursos públicos e com cerca de 78 destinadas aos processos seletivos simplificados. A Prefeitura de Medicilândia, a Universidade Federal do Pará (UFPA), Prefeitura de Cachoeira do Arari, a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Fundação Hemopa), Força Aéreas Brasileiras e a Marinha do Brasil, são alguns dos órgãos que estão disponibilizando oportunidades. As vagas são para nível fundamental, médio e superior.

A remuneração pode variar entre R$ R$ 1.215,50 e R$ 10,4 mil de acordo com o cargo e jornada de trabalho. As inscrições devem encerrar entre 15 de junho e outras devem permanecer até o final do mês. Para não perder a oportunidade, confira abaixo em detalhes como as vagas serão destinadas e como participar.

Na segunda-feira (12) encerra o processo seletivo simplificado da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará (HEMOPA), que está aberto desde o dia 6 de junho. São 11 vagas para serem preenchidas por tempo determinado que exige nível médio, técnico e superior.

De acordo com o edital, o contrato tem duração de 11 meses podendo ser prorrogado. Os municípios com disponibilidade são Altamira, Belém, Santarém e Castanhal. As inscrições são para médicos (6), enfermeira (1), técnicos em enfermagem (1) e técnicos de patologia clínica (3). A seleção é por meio de análise documental, curricular e entrevista. Os salários variam em torno de R$ 1.215,50, a 2.053,54, mais gratificação e benefícios, dependendo do cargo que ocupar.

Concursos que vão encerrar ao longo da semana

Um dos próximos concursos a encerrar é o promovido pela Prefeitura de Medicilândia, no sudoeste paraense, na próxima quinta-feira (15). No edital, foram oferecidas 211 vagas em cargos nos níveis fundamental incompleto ao superior. Se o candidato for aprovado, pode ganhar uma remuneração entre R$ 1.320,00 e R$ 3.017,67 de acordo com o cargo e a sua jornada de trabalho.

No fundamental incompleto, são 10 vagas de gari; 1 de jardineiro; 2 de sepultador; 20 de servente; 27 de serviços gerais; 26 de vigilante. À nível fundamental, estão disponíveis 4 vagas para agente de portaria; apontador; assistente em refrigeração; borracheiro; 1 de carpinteiro; 2 de condutor de ambulância; 9 de cozinheiro; 1 de eletricista; e de encanador; e outras mais de 20 espalhada entre as vagas de mecânico, motorista, pedreiro, soldador e operador de máquinas.

Para o nível médio, foram ofertadas mais de 25 vagas entre os setores de agente administrativo, agente de vigilância sanitária, agente municipal de trânsito, fiscal ambiental, fiscal de obras e posturas, fiscal municipal, técnico de radiologia, técnico em enfermagem, inspetor escolar e ouvidor.

Os assistentes de educação inclusiva, arquitetos, biológicos, educadores físicos, enfermeiros, nutricionistas, professores, pedagogos, dentistas, bioquímicos, assistentes sociais, podem concorrer na vaga de nível superior com mais de 15 vagas disponíveis distribuídas entre as formações.

As inscrições para o concurso podem ser feitas de forma online no site da empresa organizadora, o Instituto de Desenvolvimento Social Ágata. A taxa varia de R$ 65,00 a R$ 100,00.

As provas objetivas terão 30 questões sobre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos, de acordo com o grau de formação de cada candidato. Ela está marcada para ocorrer no dia 23 de julho em Medicilândia, no sudoeste paraense. Somente para as funções de nível superior terá prova de título.

O Pará está entre os Estados brasileiros que têm vagas para se inscrever, até sexta-feira (16), no concurso da Aeronáutica para admissão aos cursos de graduação em engenharia do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). A faixa de salário é de R$ 8.245.

Ao todo, são 150 vagas ofertadas, das quais 36 para quem pretende seguir carreira no quadro de oficiais da Forças Aérea Brasileira (FAB) e 114 para candidatos que não têm interesse em permanecer na corporação.

As oportunidades são destinadas aos meninos e meninas com, no máximo, 24 anos, que estejam com ensino médio completo ou com a conclusão prevista para 2023.

Expectativa para abertura de próximos concursos

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará PA) deve realizar em breve um novo concurso público. Na última segunda-feira (6), foi publicado no Diário Oficial os nomes dos membros da comissão organizadora. Mas, os cargos e vagas disponíveis não foram anunciados.

Outro concurso muito esperado desde 2020 é o da Agência de Transporte Metropolitano do Pará (AGTran PA) que já conta com banca organizadora definida. Com a abertura, poderão ser criadas 67 vagas para o órgão, para cargos de níveis médio, técnico e superior, com remunerações iniciais que variam de R$ 1.017,23 a R$ 3.436,27. O edital de abertura de inscrições e novas informações devem ser divulgadas em breve.

Confira abaixo mais informações sobre as disponibilidades de vagas para o concurso e processos seletivos

Prefeitura de Cachoeira do Arari (PA)

O processo seletivo simplificado irá ofertar 21 vagas e ainda formar cadastro de reserva no cargo de Agente Comunitário de Saúde. Os interessados devem se inscrever até dia 26 de junho no site www.icap-to.com.br, e pagar uma taxa de R$ 43.

O salário do cargo é de R$ 2.640,00, mais 10% de insalubridade por jornada de 40 horas semanais de trabalho.

Veja como as vagas são distribuídas:

Zona Urbana Bairro de Petrópolis (1);

Zona Urbana Bairro da Chácara (1);

Zona Urbana - Bairro Nova Cachoeira (1);

Zona Urbana Bairro do Aeroporto (2);

Zona Urbana - Bairro do Choque (1);;

Zona Rural Comunidade de Gurupá (2);

Zona Rural - Comunidade de Bacuri (3);

Zona Rural - Comunidade de Retiro Grande (2);

Zona Rural - Comunidade do Aranaí (1);

Zona Rural Comunidade do Anuerá (1);

Zona Rural Vila de Camará (1);

Zona Rural Vila São José do Caracará (1);

Zona Rural Comunidade de Bela Vista (1);

Zona Rural Comunidade de Jauacá (1);

Zona Rural Alto Urubuquara (1);

Zona Rural Comunidade de Soledade (1).

Universidade Federal do Estado do Pará (UFPA)

A UFPA abriu um processo seletivo simplificado para preencher temporariamente três vagas no cargo de Professor Substituto para lotação no campus universitário de Altamira.

O candidato com apenas título de graduação deve receber R$ 3.412,63. Caso possuia título de Especialista, a remuneração será de R$ 3.924,53; título de Mestre, será de R$ 4.692,37 e título de Doutor, será de R$ 6.356,02.

As vagas são para as disciplinas de Atenção à Saúde Básica e da Família (1), Atenção à Saúde Mental (1) e Atenção ao Sistema Cardiovascular e Respiratório (1).

As inscrições podem ser feitas até dia 21 de julho no site www.ceps.ufpa.br.

Prefeitura de Almeirim (PA)

A Prefeitura está realizando um processo seletivo simplificado para preencher 43 vagas e formar cadastro de reserva no cargo de Agente Comunitário de Saúde, para atuação em várias áreas da cidade. O salário do cargo é de R$ 2.640,00 por carga horária de 40 horas semanais.

A inscrição pode ser efetuada pelo site institutoagata.com.br até o dia 30 de junho. Para concluir a inscrição, precisa pagar uma taxa de R$ 80,00.

UFPA

A Universidade Federal do Pará (UFPA) vai abrir um novo concurso com cinco vagas, de caráter efetivo, para serem preenchidas nos cargos de Professor Adjunto. Elas são destinadas para os campus de Salinópolis, Tucuruí e nos Institutos de Ciência da Educação e Tecnologia. As inscrições podem ser feitas no site www.ceps.ufpa.b até dia 25 de junho.

Poderão participar os candidatos que tenham graduação na área de atuação, além de titulação em nível de doutorado. O salário será de R$ 10.481,64, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 658,00, por regime de trabalho de 40 horas por semana.

Vagas disponíveis:

Educação Matemática (1);

Construção Civil e Meio Ambiente (1);

Didática, Prática Docente e Estágio no Ensino Fundamental (1);

Eletromagnetismo Aplicado a Telecomunicações (1);

Ciências Básicas em Engenharia Civil, com Ênfase em Mecânica das Estruturas (1).

Concurso Exército 2023 — IME

O Exército abriu concurso para jovens ingressarem no Instituto Militar de Engenharia (IME). São 114 vagas ofertadas, sendo 87 disponíveis para nível médio para admissão aos cursos de graduação, e 27 para engenheiros que já concluíram a faculdade.

As inscrições vão seguir até dia 10 de julho com remuneração de R$ 1.334 até R$ 8.245.

Quantidade de vagas ofertadas:

Computação (7 Postos);

Comunicações (1);

Eletrônico (1);

Eletricista (3);

Fortificação E Construção Civil (9);

Materiais (1);

Mecânica (2);

Químico (1);

Produção (1);

Aeronáutico (1).

Vagas que possuem o concurso disponível: AC , AL , AP , AM , BA , CE , DF , ES , GO‍ , MA , MT , MS , MG , PA , PB , PR , PE , PI , RJ , RN , RS , RO , RR , SC , SP , SE , TO.

Concurso Marinha 2023 - CAP

A Marinha do Brasil está realizando um concurso para admissão ao Corpo Auxiliar de Praças (CAP) com 40 vagas disponíveis para meninos e meninas entre 18 a 24 anos, de forma técnica de nível médio.

As inscrições vão até dia 2 de julho no valor de R$ 65. O salário varia de R$ 1.185 a R$ 2.627. O Pará é um dos 10 Estados com vagas.

Distribuição das vagas pelo país:

Administração (4 Postos);

Estatística (1);

Administração Hospitalar (4);

Edificações (2);

Geodésia E Cartografia (1);

Higiene Dental (3);

Meteorologia (2);

Nutrição E Dietética (1);

Processamento De Dados (5);

Prótese Dentária (1);

Química (2);

Telecomunicações (2);

Eletrônica (2);

Estruturas Navais (2);

Mecânica (2);

Metalurgia (1);

Motores (2);

Marcenaria (1);

Eletrotécnica (2).