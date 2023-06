PGE divulga nome da banca organizadora do novo concurso para Procurador do Estado

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) divulgou, nesta segunda-feira (06), no Diário Oficial do Estado (DOE), o nome da empresa contratada para realizar o XXII Concurso Público para Procurador do Estado do Pará.

VEJA MAIS

O contrato foi fechado com o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) para a realização do certame que visa o preencfimento de 10 vagas para a Procuradoria do Estado do Pará. A remuneração inicial para o cargo é de R$ 24.666,23.

“A escolha da banca organizadora foi feita por meio de processo administrativo, conduzido pela própria PGE. Publicado o contrato, o edital segue em fase de elaboração. A nossa previsão é que ele seja publicado até o final deste mês, conforme cronograma”, disse a procuradora-geral adjunta do Contencioso, Ana Carolina Gluck Paul, prorganizar, coordenar, executar e concluir os trabalhos necessários à aplicação do concursoesidente da Comissão Organizadora do certame.