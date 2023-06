Municípios do Pará ofertam 140 vagas para agentes de saúde; veja quais são

Quatro municípios paraenses estão com oferta de 140 vagas para os cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente Comunitário de Endemias (ACE). São eles:

Bragança

A Prefeitura de Bragança, no nordeste do Pará, também está um processo seletivo aberto para preenchimento de 59 vagas para os cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE). As inscrições podem ser realizadas através do Portal Fadesp até esta segunda-feira (05).

Para se candidatar em uma das 53 vagas ofertadas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS), o candidato deve ter ensino médio completo e residir na área da comunidade em que pretende atuar.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

Já os candidatos interessados a concorrer a uma das 06 vagas ofertadas para a função de Agente de Combate às Endemias (ACE), precisam ter idade mínima de 18 anos no ato da posse, além de ensino médio completo. A remuneração para ambos os cargos será de R$ 2.640.

Os candidatos serão avaliados através de prova objetiva com aplicação no dia 18 de junho, das 09 às 12h, no município de Bragança.

VEJA MAIS

Tucumã

A Prefeitura de Tucumã, no sudeste paraense, está com inscrições abertas em processo seletivo para preencher 13 vagas imediatas e mais 92 em cadastro de reserva para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS). Os candidatos interessados podem se inscrever, exclusivamente pela internet, através do Portal Fadesp até o dia 07 de junho de 2023. Para confirmar a inscrição é necessário efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 70.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

Para participar do certame, os candidatos precisam ter ensino médio completo e residir na área da comunidade em que pretende atuar. A remuneração para os novos servidores será de R$ 2.640 com jornada de 40 horas semanais.

Os inscritos serão avaliados através de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para ser aplicada no dia 18 de junho de 2023, no município de Tucumã, no horário de 9h a 12h (horário local).

Vitória do Xingu

A Prefeitura de Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará, está com oferta de 86 vagas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS), sendo 25 vagas imediatas e 61 para formação de cadastro de reserva.

Para participar do certame, os candidatos precisam ter ensino médio completo, residir na área da comunidade onde pretendem atuar e ter concluído, com aproveitamento, Curso de Formação Inicial, com carga horária mínima de 40 horas. De acordo com o edital, os novos servidores municipais atuarão em jornada de 40 horas semanais com vencimento de R$ 2.640.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

Os interessados devem ser realizar as inscrições até o dia 11 de junho de 2023, no site do Instituto Ágata e efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 80. No ato da inscrição, o candidato deverá preencher o cadastro com as informações solicitadas e anexar os documentos exigidos. A seleção dos inscritos, será realizado por meio de uma prova objetiva, aplicada no dia 18 de junho de 2023.

Almeirim

A prefeitura municipal de Almeirim, localizado no oeste paraense, também está com oferta de vagas para a função de Agente Comunitário de Saúde (ACS), com oferta de 241 vagas, sendo 43 imediatas e 198 para cadastro de reserva.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de junho de 2023 através do site do Instituto Ágata, organizadora do certame.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

Os candidatos que desejarem participar da seleção deverão possuir ensino médio completo, residir na área da comunidade onde pretendem atuar e ter concluído, com aproveitamento, Curso de Formação Inicial, com carga horária mínima de 40 horas.

Os inscritos serão avaliados através a aplicação de provas objetivas e discursivas, aplicadas no dia 30 de julho de 2023, das 09h30 às 13h, no município de Almeirim e no distrito de Monte Dourado.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).