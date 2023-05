Marinha e Exército publicam editais de concursos para oficiais com salários de até R$ 9 mil

A Marinha do Brasil e o Exército brasileiro publicaram editais para concurso público para a área da saúde e formação complementar. Na Marinha, as oportunidade são para ingresso no Corpo de Saúde da Marinha (CP-CSM) - Quadro de Apoio à Saúde (S) em 2023 com oferta de 43 vagas em diferentes áreas para candidatos com nível superior. Já no Exército, os concursos são para admitir integrantes ao Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde (CFO/SSau) com 162 vagas (destas, 30 para pessoas negras) e 35 vagas (27 para pessoas negras) para o Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar (CFO/QC) e do Quadro de Capelães Militares (CFO/QCM).

Marinha

As oportunidades ofertadas são todas voltadas para candidatos com nível superior para os cargos de Quadro de complementares (10 vagas), Quadro de apoio à saúde (4 vagas), Cirurgiões-Dentistas (4 vagas) e Médicos (25 vagas).

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

De acordo com o edital do certame, os aprovados receberão salários que chegam a R$ 9.070,60. Desses, R$ 7.315 relativos ao soldo militar, R$ 1.389,85 do adicional militar e R$ 365,75 compensação por disponibilidade militar. A vaga também garante auxílio-alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa. As aulas devem os novos oficiais devem acontecer no Rio de Janeiro.

As inscrições estarão disponíveis a partir do dia 7 de junho e seguirão até 25 de junho de 2023. Para efetivar a participação, é necessário pagar a taxa, no valor de R$ 140. As provas objetivas estão marcadas para a data provável de 27 de agosto de 2023. Para se inscrever é preciso acessar o site da Marinha do Brasil.

Exército

No Exército, as oportunidades para a Formação de Oficiais para a área da saúde são para os cargos de Anestesiologia (5); Cancerologia/Oncologia (5); Cardiologia (5); Cardiologia intervencionista (hemodinâmica) (2); Cirurgia de cabeça e pescoço (3); Cirurgia geral (5); Cirurgia pediátrica (1); Cirurgia torácica (2); Cirurgia vascular (2); Clínica médica (4); Endoscopia digestiva (3); Ginecologia e obstetrícia (5); Hematologia e hemoterapia (3); Mastologia (1); Medicina da Família (6); Medicina intensiva (5); Nefrologia (3); Neonatologia (2); Neurologia (4); Oftalmologia (3); Ortopedia e traumatologia (6); Ortopedia e traumatologia (cirurgia de joelho) (2); Ortopedia e traumatologia (cirurgia de ombro) (2); Otorrinolaringologia (2); Patologia (2); Pediatria (7); Pneumologia (2); Proctologia (3); Psiquiatria (5); Radiologia (3); Sem especialidade (46); Urologia (3); Farmácia (5); Cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial (3); Endodontia (2).

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

Já para a Formação de Oficiais do Quadro Complementar as vagas são para Administração (1); Ciências contábeis (3); Direito (8); Enfermagem (6); Estatística (1); Informática (3); Magistério Biologia(1); Magistério espanhol (1); Magistério física (1), Magistério inglês (1); Magistério matemática (2); Magistério português (2); Magistério química (1); Psicologia (1). E para o Cursos de Formação do Quadro de Capelães Militares as vagas ofertadas são para Católico Romano (2) e Pastor evangélico (1).

No total serão 197 vagas ofertadas e as inscrições podem ser realizadas a partir das 10h do próximo dia12 de junho de 2023 e seguirão até 2 de agosto de 2023. Os candidatos interessados podem se inscrever através do site da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército e confirmarem a inscrição efetuando o pagamento da taxa no valor de R$ 150.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).