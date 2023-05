Inscrições para o concurso público da prefeitura de Bagre encerram nesta terça (30)

Encerram nesta terça-feira (30), as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Bagre, localizada região do Marajó. Ao todo estão sendo ofertadas 71 vagas e mais 226 para formação de cadastro reserva. As oportunidades são para candidatos com nível básico, médio, técnico e superior.

Os candidatos interessados podem realizar se inscrever através do site da Fadesp, organizadora do certame. O valor da taxa de participação é de R$ 60 a R$ 90, de acordo com o grau de escolaridade exigido pelo cargo.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

As vagas disponíveis são para os cargos de assistente social (4); bioquímico (1); enfermeiro (8); farmacêutico (1); fisioterapeuta (2); fonoaudiólogo (1); médico (3); odontólogo (3); técnico de enfermagem - Zona Urbana; técnico de enfermagem - Zona Rural; fiscal de tributos; auxiliar de serviços gerais - Zona Urbana; auxiliar de serviços gerais - Zona Rural; vigia - Zona Urbana; vigia - Zona Rural; agente Administrativo - Zona Urbana; agente administrativo - Zona Rural; professor de português (8); professor de matemática (8); professor de ciências (4); professor de história (2); professor de geografia (3); professor de artes (2); professor de inglês (2); professor de religião (1); professor de educação física (8); professor pedagogo de séries iniciais (10).

A remuneração para os novos servidores varia entre R$ 1.601,86 a R$ 8 mil, dependendo do cargo. A jornada de trabalho para os cargos pode alterar de 20 a 40 horas semanais.

Os candidatos serão avaliados por meio da aplicação de prova objetiva prevista para ser realizada no dia 18 de junho de 2023, com os seguintes assuntos: Português, Legislação Municipal, Legislação Pedagógica, Conhecimento Específico, Noções de Meio Ambiente, Noções de Informática e Matemática/ Raciocínio Lógico.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).